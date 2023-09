SLAVNA GLUMICA PROMENILA LIČNI OPIS: Beži od javnosti KAO ĐAVO OD KRSTA, a sada je uhvaćena u neprepoznatljivom izdanju (FOTO)

Paparaci su uspeli da u sredu uveče na ulicama Njujorka "uhvate" poznatu holivudsku glumicu Meg Rajan tokom opuštene šetnje Sohoom sa prijateljicom. Meg je prošetala u jednostavnoj tamno maslinastozelenoj haljini i crnim cipelama inspirisanim muškim modelima, a nije imala ni trunku šminke, ni doteranu frizuru. Glumica se poslednjih godina veoma retko pojavljuje u javnosti, ali je očigledno odlučila da se aktivira, a u ptilog tome što je snimila prvi film posle osam godina!

foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Reč je o ostvarenju "What Happens Later" čija se premijera očekuje u novembru ove godine, a kolega joj je Dejvid Duhovni, svima poznatiji kao agent Molder iz serije "Dosije X". Inače, Meg je i koautor ovog filma.

Povratak na velike ekrane posle skoro 10 godina rada iza kamere

Ovo je glumački povratak proslavljene 61-godišnjakinje koja se čitavu proteklu deceniju bavila poslom iza kamere. Takođe, priznala je da je odustala od glume kako bi imala vremena da se posveti svojoj porodici.

"Sada sam fokusirana na produkciju. Takođe sam usredsređena na režiju i radim na nekim zabavnim projektima e-trgovine sa svojim prijateljima. Ali više od svega me zanima, ono zbog čega sam budna 12 sati na dan jeste sreća moje dece. To me okupira u potpunosti", rekla je Meg 2019. u razgovoru za magazin "In Style".

foto: Profimedia

Podsetimo, Meg ima 31-godišnjeg sina Džeka Kvejda iz veze sa glumcem Denisom Kvejdom, a 2006. usvojila je i ćerku Dejzi Tru Rajan (19).

Ona je još od 2010. bila u turbulentnoj vezi sa 10 godina starijim muzičarem Džonom Melenkampom - par se puta u više navrata raskidao i mirio, da bi se 2019. konačno verili. Ipak, na koncu svega stavili su tačku na ovaj odnos. "Bilo je toliko uspona i padova i to nije bilo zdravo. Samo joj je trebalo da izađe iz toga i da ne bude u takvom okruženju. Brine se za Džona, ali je vreme da krene dalje Zna da je donela pravu odluku i srećna je", rekao je izvor blizak glumici.

Oštre kritike javnosti zbog plastičnih operacija

Pojavljivanje Meg Rajan u javnosti uvek izazove polemike i oštre kritike zbog očitih estetskih korekcija kojima se podvrgla, a koje su delimično izmenile njen lik. Ona je dugo poricala da je imala ikakve estetske zahvate na licu. "Iskreno, ne obraćam pažnju na takve tračeve", prokomentarisala je još 2015. za magazin "Porter", kada su je pitali o plastičnim operacijama.

foto: Michael Simon / Shutterstock Editorial / Profimedia

No, nove fotografije sasvim jasno pokazuju da su brojne kozmetičke procedure promenile su lice ove 61-godišnjakinje, pa je daleko od one slatke, šarmantne, opuštene devojke iz komšiluka kakvom je se sećamo iz brojnih uloga tokom 90-ih kada je žarila i palila Holivudom.

Estetski hirurzi tvrde da je Megan dopunila jagodice i obraze filerima, te da je povećala usne, radila rinoplastiku, fejslifting i podvrgla se tretmanima botoksa.

(Kurir.rs/Blic žena)