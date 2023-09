ISPLIVALA TUŽNA ISTINA O RAZVODU U KOJI NIKO NE ŽELI DA VERUJE: Evo šta je pozadina kraja ljubavi posle 27 godina zajednice

Hju Džekman i Debora Li Furnes godinama su važili kao jedan od najstabilnijih i omiljenih bračnih parova u svetu slavnih, ali nakon 27 godina braka odlučili su da se raziđu. To je mnoge šokiralo, a pojavile su se i brojne teorije o tome šta im je presudilo.

Sada je sve prokomentarisao jedan od vodećih i upućenijih ljudi u australijskom šoubiznisu, novinar Piter Ford, koji je osudio glasine koje kruže o toj temi. U razgovoru za "6PR Breakfast with Millsy and Karl" odbacio je lude teorije koje kruže o razvodu para i podelio svoje mišljenje o jednom od tužnih razloga zbog kojih su se razišli.

"Dvadeset sedam godina braka u šoubiznis svetu, to je dugo vreme, to je kao 186 godina u uslovima stvarnih ljudi. Tako nešto za par u pedesetim i šezdesetim nije ništa neobično, kada im se deca osamostale, shvate da ih više ništa ne povezuje i odluče da odu svako svojim putem. Neke od stvari koje sam pročitao tokom vikenda jednostavno su preglupe. Stalno čitam tu priču u kojoj je neko rekao da su počeli da se pojavljuju problemi jer Debora Li nije bila na probama za 'The Music Man'. Zašto bi bila? Ona ne glumi u njemu", izjavio je Piter.

Kritikovao je kolege u medijima zbog širenja glasina o zvezdama s A-lista, pre nego što je podelio neke jedinstvene uvide u Hjuov način razmišljanja. Otkrio je da su vežbali u istoj teretani pre mnogo godina i rekao da je često viđao zvezdu "Wolverinea" u teozofskom društvu u Melburnu.

"Tamo je često držao kurseve o budizmu, spiritualizmu i meditaciji, tako da je uvek bio u potrazi za nečim", rekao je Ford.

Vest o njihovom razvodu mnoge je rastužila, a njima blizak izvor za Page Six otkrio je kako je to zapravo bilo očekivano i bilo je samo pitanje vremena kada će do njega i doći.

"To se dogodilo pre nekog vremena, prijatelji i porodica znali su za to. Problemi među njima postoje već neko vreme, počeli su čak i pre nego što se Hju vratio na Brodvej u februaru 2022. godini glumeći u predstavi 'The Music Man'''. Deb nije bila često na probama, a na nekima je čak dremala", otkrio je izvor za Page Six i dodao kako u razvod nisu bile uključene treće osobe, već su Hju i Debora postali obični cimeri koji su samo zajedno živeli te im je to presudilo.

54-godišnji Hju i 67-godišnja Debora zajedno imaju dvoje dece, 23-godišnjeg sina Oskara i 18-godišnju ćerku Avu, a u braku su bili 27 godina. U njih ispočetka niko nije verovao jer je Debora starija 13 godina, ali s vremenom su dokazali da njihova ljubav ne poznaje takve granice.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

