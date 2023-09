NAŠA GLUMICA POKAZALA KAKO IZGLEDA U ŠESTOM MESECU TRUDNOĆE PA SVE ZAPANJILA: Niko ne veruje kakvu FIGURU ima (FOTO)

Glumica Miljana Gavrilović i njen suprug Miloš već imaju petogodišnju ćerku Mionu i trogodišnjeg sina Vukadina, a sada je ponovo u drugom stanju i čeka devojčicu.

Miljana Gavrilović se pre nekoliko dana u emisiji „Praktična žena“ i svojim izgledom ostavila sve bez daha.

Ona je trenutno u šestom mesecu trudnoće i pokazala kako izgleda. Voditeljka je odmah pohvalila njen izgled, a glumica je priznala da se stomak ipak malo poznaje sada.

foto: Printskrin/Praktična žena

- Vidi se malo stomak ovako iz profila, ali sam što se kaže držeća. Tako na selu kada žena pređe trideset godina, ljudi kažu „Držeća ženica“, eto ja sam to sada. Mogu da kažem da se ja sada osećam kao devojka – rekla je Miljana.

Kako sa partnerom ima već dvoje dece i na putu je treće, sve zanima zbog čega se Miljana još uvek nije udala, a njen odgovor će iznenaditi sve.

foto: Printskrin/Praktična žena

- Pa nisam stigla da se udam. Ja sve na dve godine po jedno dete i ne stižem da organizujem svadbu. Nije nam to bilo na listi prioriteta do sada. Ja se uvek našalim pa kažem, kad budem rešili koliko ćemo dece imati, osim ako se ne prevarimo, pa dođe još neko drugo. Ja sam htela da napravim svadbu kada deca budu toliko velika da mogu da prisustvuju svadbi, to bi bilo super – zaključila je Miljana.

(Kurir.rs/Blic)