POTRESNE ISPOVESTI ZLOSTAVLJANIH GLUMICA: Napastvovao ih je i ostavio u strahu, a njega je stigla PRAVDA, sad trune u zatvoru

Harvi Vajnstin, holivudski producent, jedan je od najgorih predatora sa kojim su se suočile žene u Holivudu.

Ceo slučaj je dobio epilog na sudu i osuđen je na 16 godina zatvora, a ono što je više od 40 žena reklo o njemu su priče od kojih zastaje dah.

foto: AP

Da podsetimo, Harvi Vajnstin osuđen je na 16 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za silovanje i seksualni napad.

Decembra 2022. godine, osramoćeni filmski producent proglašen je krivim za silovanje, prisilnu oralnu kopulaciju i seksualno zlostavljanje i seksualnu penetraciju upotrebom sile.

Ovaj 70-godišnjak trenutno služi 23-godišnju zatvorsku kaznu u Njujorku zbog drugih optužbi za seksualni napad i silovanje, nakon što je osuđen 2020.

foto: Profimedia

Ovo su je samo deo ispovesti, Najstrašnije od svega što je isplivalo je da su u afere i skandale bili umešane i kolege poznatih glumica. Neki od njih brane i danas filmskog mogula, a neki su pomagali u zataškavanju priča o njegovim seksualnim sklonostima.

Originalna Tajmsova priča aludira na neimenovanu asistentkinju na koju je Vajnstin vršio pritisak da ga masira dok je bio nag. Njujorker raspolaže citatima neimenovanih koleginica koje tvrde da ih je silovao u hotelskoj sobi.

foto: Profimedia

Postoje aluzije na još više žrtava koje su radile s njim. Bivši članovi osoblja govore o načinu funkcionisanja tih "poslovnih sastanaka", a poenta je bila u tome da su postojale i neke žene koje su služile da bi se kod žrtava stvorio lažni osećaj sigurnosti.

Trik je bio da pozove svoju metu na sastanak sa ženskim saradnikom koji bi ubrzo odlazio i ostavljao ih same.

Rouz Mekgovan

Ona tvrdi da je producent napao u hotelskoj sobi tokom Sandens festivala 1997. godine.

Rouz kaže da je Harvi silovao, i da je "monstrum" iskorišćavao iako je imala svega 20 godina.

Ona je podigla optužnicu protiv njega, ali se kasnije nagodila sa advokatima. Vajnstin je platio tu nagodbu, ali se ne zna koliko novca je u pitanju.

foto: Profimedia

Ešli Džad

Ešli Džad, zvezda filma "Poljubi devojke" je žena koja je odavno priznala da je bila zlostavljana.

Tek sada se prisetila slučaja od pre 20 godina i priznala da je u pitanju filmski mogul.

Ona tvrdi da je Vajnštajn pozvao u hotel "Peninsula" na Beverli Hilsu. Mislila je da je reč o poslovnom sastanku, ali kad je glumica stigla do hotela, producent je dočekao u svojoj sobi u bade mantilu i zatražio je masažu.

foto: Profimedia

Ambra Batilana

Italijanska glumica je priznala da je on ispitivao o tome da li su joj grudi prave ili ne, na jednom sastanku u Njujorku 2015. godine.

Zatim je dočepao za ruku i stavio na svoje butine.

Ona je još jedna žrtva kojoj je producent platio da ćuti.

Loren Okonor

Ova žena je njegova bivša radnica.

Za posao u producentskoj kući kaže da je bio "otrovan" i da je on od nje često tražio da ga masira u kancelariji.

Loren Sivan

Tvrdi da je on masturbirao pred njom u jednom restoranu u kome su se našli, naravno poslovno.

Pošto je odbila da ga poljubi, nije je puštao da ode, a incident se dogodio 2007. godine.

foto: profimedia

Azija Arđento

Te 1997. godine Vajnstin je glumicu pozvao na nepostojeću zabavu u hotelskoj sobi gde je naterao da ga masira.

Onda je, prema njenim rečima "podigao suknju, pribio noge uz noge i uprkos njenom ponavljanju da prestane, nije odustajao od oralnog seksa".

foto: POOL / Getty images / Profimedia

Gvinet Paltrou

Vajnštajn je glumicu pozvao u svoj apartman sredinom devedesetih na, kako je za Njujork tajms rekla, radni sastanak i to se završilo tako što je "stavljao ruke na nju i predlagao joj da odu u spavaću sobu na masažu".

foto: North Woods / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Anđelina Džoli

Vajnstin je, prema pisanju medija, "napravio neželjeni pomak" u hotelskoj sobi 1998. godine.

Anđelina je istakla da je producent zahtevao od nje seks na snimanju filma "Playing by Heart". Zbog toga ona nakon tog incidenta nikada više nije radila sa njim.

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Kara Delevinj

2014. godine Vajnštajnje pozvao u svoj hotel i od nje tražio da ljubi drugu ženu u sobi, a ona je pokušao da je poljubi dok je blokirao izlazna vrata.

foto: Profimedia

Lina Hidi

Lena je napisala da je pokušala da ismeje Vajnstina, kada je svojevoljno pokušao da ostvari fizički kontakt sa njom, kao i da posle tog incidenta nikada nije radila ni u jednom filmu kompanije Miramaks.

Nekoliko godina kasnje ipak se sastala sa njim na razgovoru o potencijalnom poslu. Vajnstin ju je odveo do sobe, da bi joj pokazao scenario.

Hidi kaže da je njeno telo, tokom vožnje liftom, "bilo u stanju povišenog opreza", kao i da mu je stavila do znanja da "nije zaintresovana" i da želi da njihov odnos ostane profesionalan.

Besan zbog toga što je čuo, Harvi ju je zgrabio za ramena i pogurao je napred. Pokušao je da otključa sobu, ali kartica nije radila. A onda se baš razbesneo.

Lea Sejdoks

Zvezda filma "Plava je najtoplija boja" napisala je otvoreno pismo.

"Muškarce poput Harvija Vajnstina srećem sve vreme... Znam sve o tome sa kolikim nepoštovanjem se odnosi prema ženi filmska industrija.

Kada sam prvi put srela Harvija Vajnstina, nije mi trebalo dugo da provalim kakav je. Bili smo na modnoj reviji. On je bio šarmantan, smešan, pametan - ali, veoma nadmen. Želeo je da se nađemo na piću i insistirao je da to bude kasno uveče. Imao je druge interese - to mi je bilo jasno. Našli smo se u lobiju hotela. Njegov asistent, mlada žena, bila je tamo. Celo veče on je flertovao sa mnom i buljio je u mene kao da sam komad mesa.Glumio je da želi da mi da ulogu. Ali, znala sam da je to glupost. Znala sam, jer sam mogla da prepoznam to u njegovim očima... Koristio je svoju moć da bi dobio seks.

Pozvao me je u svoj hotel na piće. Otišli smo svi zajedno. Bilo je teško reći ne, jer je on tako moćan. Sve devojke ga se jako boje. Uskoro, njegova asistentkinja je otišla i ostalo je samo nas dvoje. U tom trenutku počeo je da gubi kontrolu".

foto: profimedia/EPA

Nažalost, to nisu jedine priče napadnutih i silovanih glumica, bilo ih je mnogo više...

(Kurir.rs)

