SOFIJA LOREN PRETRPELA NEKOLIKO TEŠKIH PRELOMA: Glumačku divu čeka DUG OPORAVAK, otkazani joj svi angažmani

Sofija Loren podvrgnuta je hitnoj operaciji u nedelju nakon što je pretrpela nekoliko preloma, uključujući jedan na butnoj kosti, nakon teškog pada u svom domu u Švajcarskoj.

Italijanska glumačka ikona, koja je 20. septembra napunila 89 godina, pala je u kupatilu i zadobila višestruki prelom kuka i ozbiljan prelom butne kosti koji je morao da bude operisan, rekao je za The Hollywood Reporter izvor blizak glumici.

Izvor je takođe dodao da postoji oprezan optimizam u pogledu ishoda operacije i glumičinog oporavka, koji će uključivati kraći oporavak u bolnici, a zatim dugu rehabilitaciju.

Vest o padu Sofije Loren otkrio je restoran koji je trebalo da otvori u talijanskom gradu Bariju 26. septembra - četvrti takav restoran koji nosi njeno ime. Bilo je planirano da glumica dobije i titulu počasne građanke grada, ali sada su joj svi angažmani u dogledno vreme otkazani.

Izvori kažu da su glumičini sinovi Karlo i Edoardo uz nju u bolnici. Edoardo je režirao njen poslednji dugometražni film, Netflixov projekat "The Life Ahead" iz 2020, koji joj je doneo nagradu David di Donatello za najbolju glumicu.

Godine 2021. bila je tema Netflixovog dokumentarca "What Would Sophia Loren Do?". Lorenin poslednji javni nastup bio je na Armanijevoj modnoj reviji u Veneciji 2. septembra, održanoj tokom 80. Filmskog festivala u Veneciji.

