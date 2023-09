PALATA ZADALA JOŠ JEDAN UDARAC PRINCU HARIJU Nikad do sada nije bio ovako PONIŽEN, a evo o čemu se radi! Sad mu je i ovo USKRAĆENO

Odnos britanskog kralja Čarlsa III i njegovog mlađeg sina, princa Harija nikad nije bio lošiji. Mediji na ostrvu i u SAD-u, gde Hari živi sa suprugom Megan i decom Arčijem i Lilibet, otkrili su sada kako se Harijeva poseta domovini (gde je, usput, još uvek peti u naslednom redu za prestol) završio dosta neprijatno. Početkom septembra, naime, princ je doputovao u London, gde se obeležavala prva godišnjica smrti kraljice Elizabete II, njegove bake. Takođe, bio je na dodeli nagrada organizacije WellChild koja pomaže porodicama s teško bolesnom decom, i s kojom je dugo sarađivao. Nakon toga je otputovao u Nemačku, u Dizeldorf na Sportske Igre Invictus, koje je osnovao 2014. godine.

foto: Profimedia

Boravak u Londonu, kako sada otkriva US Daily, nije prošao dobro "na mnogo nivoa". Tokom svoje posete u septembru, princ je snimljen na izlasku iz kapelice Sv. Jurja u dvorcu Vindzor, gde je sahranjena kraljica. Bio je vidno tužan i ozbiljan, a čini se da to nije bilo samo zbog bake, nego i iz drugih razloga.

Otkako im je Čarls III oduzeo kuću Frogmor, Saseksovi nemaju zvaničnu rezidenciju u Velikoj Britaniji i princ je, navodno, želeo da prespava u Vindzoru, no njegov zahtev je odbijen.

foto: Kirsty Wigglesworth / AFP / Profimedia

Kako pišu US Daily i The Telegraph, zaposleni dvora "koji su s veseljem ispričali neprijatnu priču", tvrde da je Hariju rečeno kako "nije moguće udovoljiti njegovom zahtevu jer ni jedno od imanja nije spremno u tako kratkom roku". Takođe, kralj Čarls sina je pozvao da mu se pridruži u dvorcu Balmoral u Škotskoj, gde je kraljica preminula, no Hari je to odbio "jer je bio jako zauzet zbog Igara Invictus". Očekivano, nije se družio ni s bratom, princom Vilijamom i njegovom porodicom koji, ionako, u to vreme nisu bili u Londonu nego su obavljali "kraljevske dužnosti" 200 kilometara dalje, u Bornemoutu.

foto: Mario Pietrangeli / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Priča tu nije stala, ako se može verovati "pouzdanim izvorima" koji standardno nisu naklonjeni odbeglom princu. Naime, Hari je doživeo i dodatno poniženje jer mu je, nakon odbijanja očevog poziva i smeštaja, rečeno da u budućnosti oca ne može posetiti bez prethodne najave. Teško da bi to i poželeo, no čini se da su mu ljudi s dvora odlučili zadati preventivni udarac. Tako je Hari preko kraljevih pomoćnika obavešten da će u budućnosti morati poslati formalni zahtev kada poželi pričati s ocem.

foto: Mark Stewart / Avalon / Profimedia

Doduše, The Telegraph piše kako nije baš jasno zna li kralj sve detalje ovog dogovora. Prema rečima pouzdanih izvora u The Daily Beastu, kralj Čarls nikad nije prestao voleti svog sina, no sve je ljući i oseća sve veću bol i neprijatnost zbog Harijevih postupaka i blaćenja britanske kraljevske kuće, a posebno kraljice Kamile.

foto: Printscreen/Instagram

Nju je u svojoj knjizi "Rezerva" princ prozvao zlom maćehom, proglasio je izvorom priča o sebi i princu Vilijamu koje su curile u medije, te opasnom ženom koju, da se njega pita, njegov otac nikad ne bi oženio. Opšti je zaključak da bi za Harija, to jest za Saseksove, najbolje bilo da "Englesku puste na miru" barem nekoliko godina i nastave graditi, manje ili više uspešno, svoj život i svoj brend u SAD-u.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)