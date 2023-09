VIKTORIJA UHODILA BEKAMA PRE NEGO ŠTO SU SE SMUVALI: Njena svekrva STREPELA od te veze, ali je on bio VRLO JASAN (VIDEO)

Novi tizer za dokumentarnu Netflksovu seriju "Beckham "donosi nam detalje o početku veze čuvenog para Viktorije i Dejvida Bekama. Dizajnerka (48) i godinu dana stariji proslavljeni fudbaler upoznali su se 1997. na humanitarnoj utakmici. Šta se dešavalo pre toga? Čime ju je osvojio? Kakav prvi utisak je ona ostavila? A kako je reagovala njegova majka?

"Činjenicu da sam išla na utakmice da bih ga srela, neki bi protumačili kao da sam ga uhodila, ja bih radije rekla da sam želela da ga vidim", rekla je Viktorija Bekam ne skrivajući namere koji su i doveli do veze.

foto: Profimedia

Dizajnerka je otkrila da joj je Dejvid Bekam zapao za oko odmah nakon utakmice.

"Kada sam ga videla u dvorani za fudbalere, svi ostali fudbaleri bili su za šankom, a on je stajao i razgovarao sa svojim roditeljima, a ja sam jako bliska sa svojom porodicom i dopala mi se ta njegova strana", dodala je Viktorija Bekam.

foto: REUTERS

Bila je to ljubav na prvi pogled krunisana brakom 1999. u dvorcu u blizini Dablina. I iako je sve izgledalo idilično, njegova majka nije bila toliko optimistična.

"Brinuli smo se da će izgubiti sve za šta se zalagao jer mu je fubbal uvek bio na prvom mmestu, a onda se to promenilo", rekla je Dejvidova majka Sandra Bekam.

Ispostavilo se da nije bilo razloga za strah jer je Bekamova karijera samo napredovala. Uz Viktoriju Bekam nizao je uspehe, a isto važi i u njenom slučaju.

"Baš mi se svidela", otkrio je Bekam detalje prvog susreta sa suprugom koja je uzvratila: "Dopao mi se, bilo je tako jednostavno".

foto: Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Viktorija Bekam otkrila je i da ju je tadašnji menadžer savetovao da se ona i Dejvid drže dalje od javnosti, koliko god je to moguće. "Sretali bismo se na parkinzima, to nije tako bezvezno kao što zvuči". "Elegantno", našalio se on.

foto: Profimedia

Dizajnerka se prisetila i problema sa paparacima: "Zabavno je kada cirkus dođe u grad, zar ne? Osim ako ti ne učestvuješ u tom cirkusu".

Dejvid Bekam u tizeru serije čija je premijera zakazana za četvrti oktobar, poručuje i da ga je supruga sa kojom ima četvoro dece, promenila, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena)