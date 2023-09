ČUVENI GLUMAC KOJI JE PREMINUO DELIO KADAR SA SRPSKIM ZETOM: Igrali u jednoj od omiljenih serija, a u Srbiji je i dalje obožavaju

Čuveni glumac Dejvid Makalum koji je preminuo juče u 90. godini, igrao je godinama u hit seriji sa poznatim kolegom kog domaća javnost poznaje i kao "spskog zeta" jer je u braku sa doktorkom Bojanom Janković.

Glumca Dejvida Makaluma i Majkla Vederlija povezivala je hit serije "NCIS" koja je počela da se emituje 2003. godine i do sada je prikazano 20 sezona. Ovu TV priču kako u premijernom tako i u repriznim terminima rado je gledala i publika u Srbiji.Autori serije su Donald P. Belisario i Don Mekdžil.

Majkl Vederli je bio više nego zapažen u "NCIS" serijalu baš kao i Dejvid Makalum. Igra glavnu ulogu u seriji "Bul". Čuveni srpski zet bio je od 1995. do 1997. u braku sa Amelijom Hejnl, a onda se 2009. oženio doktorkom sprskog porekla Bojanom Janković koja privlači brojne poglede na javnim događajima, u društvu poznatog supruga.

- Preselila sam se iz Srbije, otišla za Kanadu, ali meni je veoma važno da pomažem našim ljudima. Kada se stvorila prilika za to, kada sam se pridružila odboru direktora humanitarne organizacije, počela sam da aktivno radim na tome, da organizujem različite događaje kako bih povećala svest o problemima i o načinima na koje ljudi mogu da pomognu jedni drugim - rekla je dr Janković Vederli 2018. dok je boravila u Srbiji.

A boravak u našoj zemlji iskoristila je da u saradnji Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front" u Beogradu uruči porođajni krevet zahvaljujući čemu je komplentiran svaka sala u kojoj se godišnje obavi oko 5.000 porođaja.

- Otkako sam postala mama, postalo mi je jasno koliko je to velika odgovornost i koliko faktora i stvari mogu da utiču na dete, na odgajanje deteta, a svi mi kao roditelji trudimo se da radimo najbolje što znamo - rekla je Bojana, koja sa Vederlijem ima ćerku Olivijui sina Lijama i često sa porodicom dolazi u našu zemlju.

- Voli Majkl Srbiju. Pre godinu dana preselili smo se u Njujork i neki delovi tog grada veoma podsećaju na Beograd. S obzirom na to da je on odrastao u Njujorku, razume Beograd kao grad, jednostavno razume život ovde. Možda on ne bi razumeo naše predstave, ali mu je stil života blizak. Recimo, u Njujorku odlazimo na predstave, idemo u kafiće, imamo balans svega što, iskreno, i naša prestonica nudi. Ovo je jedan divan grad - poručila je.

Čuveni Dejvid Makalum umro je juče prirodnom smrću u bolnici New York Presbyterian, navodi se u saopštenju CBS:

"Dejvid je bio darovit glumac i pisac, a voleli su ga mnogi širom sveta. Vodio je neverovatan život, a njegova će zostavština zauvek živeti kroz njegovu porodicu i bezbrojne sate na filmu i televiziji koji nikada neće nestati".

Ostaće upamćene i uloge Dejvida Makaluma u sledećim filmovima: "A Night to Remember", "The Great Escape" i "The Greatest Story Ever Told".

