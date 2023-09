NAJTUŽNIJA PRINCEZA NA SVETU PRVI PUT ISTUPILA U JAVNOST: Stala na put glasinama koje KOLAJU o njenom braku, a evo šta je rekla

Princeza Šarlin otkrila je u retkom istupanju u javnosti detalje braka s princem Albertom od Monaka te ispričala svoju stranu priče.

Princeza Šarlin od Monaka, koja je poznata i pod nadimkom najtužnije princeze na svetu, oglasila se o navodima u problemima u braku nje i princa Alberta, što je sve iznenadilo jer inače nema naviku bilo kakvog javnog istupanja ili komentarisanja njihovog pomalo čudnog odnosa.

45-godišnja Šarlin sada je u intervjuu koji je dala za jednu televizijsku kuću u njenoj rodnoj Južnoafričkoj Republici ispričala svoju stranu priče i otkrila da stvari nisu onakve kakve se čine.

"Ako postoji hiljadu mojih fotografija s nekog događaja, odaberu jednu na kojoj gledam dole ili se ne smejem - i onda kažu da izgledam nezadovoljno ili nesrećno. Osećam se kao da stvaraju određenu priču. S našim brakom je sve u redu. Glasine su mi naporne i iscrpljujuće! Jednostavno ne mogu shvatiti odakle te glasine dolaze. Čini mi se kao da određeni mediji ili ljudi žele videti naš rastanak", izjavila je Šarlin.

Inače, par se nedavno pojavio na Svetskom prvenstvu u ragbiju u Francuskoj, gde se i on trudio pokazati koliko su bliski nakon glasina o problemima u njihovom braku. Snimljeni su u svečanoj loži dok ju je on grlio, a mnogi su zaključili kako je to pokušaj odbacivanja glasina da žive odvojeno i da je on zapravo izveo predstavu za sve prisutne. Njen izraz lica nije odavao da preterano uživa, tek se nekoliko puta blago nasmešila.

Pre toga snimljeni su u parku princeze Antoanete u Monaku, na proslavi stote godišnjice rođenja princa Rajiniera III, zatim su bili na turniru "Princess of Monaco Cup", zajedno su primili novog francuskog veleposlanika, dok su se početkom meseca zajedno pojavili na ceremoniji pokretanja jednog novog televizijskog kanala. Sve to ne bi bilo nimalo čudno da Šarlin mesecima pre toga nije bila uopšte viđena u javnosti i nakon što su evropski mediji izvestili da ona zapravo živi u Švajcarskoj i da supruga viđa samo prema dogovoru, to jest kad mora.

Njima blizak izvor rekao je za francuski list "Voici" da su samo službeno par i da je Šarlin obećala dolaziti u Monako u službenim prilikama i da joj je sada dopušteno da češće viđa njihovu decu.

."Albert i Šarlin sada su samo dobri partneri, naizmenično se brinu o deci", dodao je izvor nemačkom listu Bild.

Glasine o stanju u njihovom braku kruže godinama, otkako je Šarlin plakala na njihovom venčanju 2011. godine, a pojačale su se kada je Šarlin većinu 2021. godine provela odvojena od Alberta nakon što se vratila u rodnu Južnoafričku Republiku gde je trebala biti samo mesec dana. U Monaku nije bila snimljena od januara 2021. do marta 2022., a kao glavni razlog tome bili su zdravstveni problemi sa sinusima zbog kojih navodno nije smela leteti avionom.

Šarlin je nedavno učestvovala na jednoj ceremoniji tokom koje su svi primetili njeno loše raspoloženje, a nakon čega je Albert tvrdio da je bila preopterećena svime i da se loše oseća. Za časopis People rekao je da je porodično okupljanje u Monaku proteklo prilično dobro u prvih nekoliko sati, ali je onda postalo prilično očito da je Šarlin loše. Rekao je i da je bivša olimpijka shvatila da joj je potrebna pomoć.

"Bila je preopterećena i nije se mogla suočiti sa službenim dužnostima, životom uopšteno pa čak ni s porodicom. Posedeo sam s njenom braćom i zaovom. Ona je svoju odluku već donela, a mi smo hteli samo da to pred nama potvrdi. Htela je to. Znala je da je najbolje da se ode odmoriti i da ima pravi medicinski tretman. I to ne u Monaku. Zbog zaštite privatnosti, to je moralo biti negde izvan Monaka", izjavio je tada.

"Verovatno sam to rekao već nekoliko puta, ali ovo nema nikakve veze s našom vezom. Želim to razjasniti. To nisu problemi unutar našeg odnosa, odnosa između muža i žene. Drugačije je prirode", izjavio je Albert tada.

