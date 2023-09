PAVLE MENSUR VERIO VODITELJKU: Ona pokazala prsten i poslala JASNU poruku: "Devojke izvinite, on je MOJ" (FOTO)

Glumac Pavle Mensur verio je voditeljku Nastasiju Stošić.

Voditeljka jutarnjeg programa TV Prva, podelila je srećne vesti, te je pored zajedničkih fotografija sa Mensurom poručila:

foto: Printskrin/Instagram

- Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena.

- Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj - poručila je ona.

Čestitke su se nizale u komentarima, a voditeljkina mama je poručila:

- E sada imam i sina, zvanično.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

02:54 PAVLE MENSUR O PSIHIČKOM I FIZIČKOM ODRICANJU ZA ULOGU: Ovoliko kilograma je morao da skine, a OVO SU MU UTISCI!