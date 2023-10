ZA PRVU ŽENU IRFANA MENSURA PRIČALI DA JE FATALNA JUGOSLOVENKA: Evo zašto im je brak propao, a ona je imala TEŠKU životnu borbu

Filip Mensur rođen je 1985. godine u braku Irfana Mensura i Ljiljane Perović, jedne od najlepših i najpopularnijih manekenki nekadašnje Jugoslavije.

- Odgajam tri sina – svog, njenog i našeg - izjavio je Irfan Mensur u vreme dok je bio oženjen Srnom Lango. Pre nego što je upoznala Irfana glumica je dobila Aleksu, Irfan Filipa, a zajedno imaju Pavla, koji je krenuo profesionalnim stopama roditelja.

- Udala sam se iz velike ljubavi. Bila sam zaljubljena u Irfana, a verujem i on u mene, i malo je bilo razuma u našoj odluci da se venčamo. Bili smo mladi – on je imao 24, a ja godinu manje. Samo mi je bilo važno da budem sa njim, ma u kom obliku to bilo. Iz tog braka ne nosim nikakva negativna iskustva. Ipak, mislim da bi nam bilo bolje da smo se nekoliko godina zabavljali, pa tek onda venčali.

- Bili smo nezreli i kada smo odlučili da uđemo u brak i da se razvedemo. Sve je bilo na prečac. Da smo oboje malo spustili loptu, ubeđena sam da bismo i danas bili zajedno ‒ izjavila je 2008. godine Ljiljana Perović.

Slično viđenje ima i Irfan. Na pitanje, zašto je propao njegov prvi brak, odgovorio je:

‒ Zato što ni ona ni ja nismo dobro razumeli šta brak zapravo znači.

- Nije tu bilo nikakvog sukoba. Jednostavno, oboje smo shvatili da bi svako od nas trebalo da krene u život novim putem, a da će naš sin Filip nesmetano da raste i uz mene, i uz nju, jer nismo postavili ograničenja u smislu bavljenja detetom. Delili smo ga onako kako je Filip hteo.

Inače, ona je bila omiljena manekenka supruge nekadašnjeg predsednika Jugoslavije Josipa Broza Jovanke Broz. Belgijska princeza poredila ju je sa Merilin Monro. Manekenstvom se bavila od 1970. do 1986. godine. Kaže nam da je kroz posao obišla više puta bivšu Jugoslaviju: kako njene veće gradove tako i manja mesta.

- Zbog jake tekstilne industrije podrazumevalo se da manekeni imaju mnogo posla. Radila sam za svaku modnu kuću u zemlji, a često smo gostovali i po inostranstvu. Obišli smo mnoge zemlje, naročito sa Jugoeksportom, jer smo često putovali sa Izvršnim većem kao deo privredne delegacije - pričala je Ljiljana Perović koja je sarađivala sa čuvenim fotografom Stanislavom Jerkom koji je "otkrio" prvu damu Amerike Melaniju Tramp.

Inače, Ljiljana je nedavno doživela moždani udar, krajem prošle godine, ali se uspešno opravila uz pomoć sina Filipa i bivšeg supruga Irfana pa je u februaru ove godine izašla iz bolnice i nastavila sa kućnim lečenjem, a jednu životnu borbu je dobila.

