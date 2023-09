NEĆETE VEROVATI NA ŠTA TROŠI NOVAC SIN HJUA HEFNERA: Zaradio ga na SAJTU ZA ODRASLE, a način na koji rasplaže parama je BIZARAN

Kada je pre nekoliko meseci otvorio profil na OnlyFans, servisu koji svako na prvu povezuje s pornografijom ili barem slobodnijim sadržajem nego na društvenim mrežama, Marston Hefner (33), jedan od četvoro dece osnivača Plejboja Hjua Hefnera, najavio je da će zarađeni novac potrošiti na svoje hobije.

Onima koji su se smejali namerama naslednika starog Hefa koji sebe opisuje kao "pisca, gejmera, umetnika i kolekcionara", smeh je buknuo kada su Marston i njegova supruga Ana Lambropolos (34) otkrili da je on zarađeni novac i to 100.000 dolara, zaista potrošio na dve retke karte Pokemona i jedan strip.

- Rekla sam mu da je to kao da baca novac u vatru - objasnila je Lambropolus u intervjuu koji je par dao za PageSix. - Priznajem, osećala sam se kao da je neki deo mene umro. To je mnogo novca! Smatram da to baš i nije neka mudra investicija, da je to prazan način trošenja novca.

Rekla je i da se jako usprotivila ideji od trenutka kada je Marston o njoj počeo govoriti, jer je smatrala da novac od pokazivanja tela "i drugih sadržaja od interesa" ljudima na Internetu, treba uložiti ili u renoviranje sadašnjeg ili kupovinu novog doma. Njen, kaže jako strastven, suprug je nakon meseci istraživanja odlučio dati novac za retku holo-karticu Čarizada koju je platio 50.000 dolara i za holo karticu Blestojz pokemona za 10.000, dok je na strip "Amazing Fantasy 15 Spider-Man" potrošio još 50.000 dolara. Za strip mu je pomalo žao, jer stripovi nisu baš njegov omiljen hobi. Kupljeno ne namerava zadržati.

- Još smo u recesiji. Moj cilj je sve tri stvari prodati i zaraditi, jednom kada nam tržište bude naklonjenije - rekao je.

Njih dvoje su u julu prvi put postali roditelji, pa je tata odlučio malo raspodeliti svoj prihod od OnlyFansa, ulagati u deonice na svoje i sinovljevo ime i, dakako, supruzi.

No, ulaganja me ne motivišu kao Pokemon kartice - priznao je i dodao kako jedva čeka da se sa sinom može igrati Lego kockama i gledati crtaće o Pokemonima.

Par koji živi od njene plate menadžerke projekata za zaštitu okoline, te nasledstva od njegovog oca, smatra da je njihov stil života sasvim uobičajen. Vole, doduše putovanja, posebno u Diznijeve zabavne parkove i Japan, a sve sebi to mogu priuštiti bez ikakvih dodatnih prihoda. Prema dostupnim podacima, on ima 1,6 miliona dolara vrednu imovinu.

Marston je novinarima rekao da je svoju želju iz detinjstva za karticom Čarizada, ispunio, pa će buduću zaradu ulagati u uređenje okoline njihovog doma ili pak novu kuću s visokim plafonima, jer je on visok 196 centimetara.

Smatra da njih dvoje čeka lepa budućnost.

Baš kao ulaganje u snove iz detinjstva, Ani Lambropolus nije se preterano svidela ni ideja da joj se suprug slika za OnlyFans. Rekla je da bi joj bilo draže da on nema ništa s tako rizičnim poslom.

- Ipak, njoj je važnije da ja sledim svoje snove i interese, pa i kad rizikujem - rekao je mladi Hefner.

- Moje se mišljenje promenilo od tada, u suštini me to više ne uznemirava, posebno otkako sam shvatila kako mu ide i kako su fanovi na platformi pozitivni prema njemu. - potvrdila je supruga.

Ona je Marstonu, koji se izjašnjava kao biseksualac, podrška i u "normalizaciji golotinje" i korištenju njegovog profila da naglasi potrebu za prihvatanjem "raznih vrsta seksualnosti i seksualnih orijentacija".

- On je jako visok, jako mršav muškarac. Ima taj jedinstveni tip tela i nije mu neprijatno pokazati ga. Mislim da su te poruke koje šalje preko OnlyFansa sjajne. Nas se dvoje razlikujemo u pogledima na neke stvari, no uvek poštujemo perspektivu onog drugog. Naš je odnos čvrst, zasnovan na blagosti i timskom radu. - rekla je supruga koja nema nameru i sama postati zvezda OnlyFansa jer je "mrvicu konzervativnija" i ne želi pokazivati svoje telo.

Marston Hefner je progovorio o licemerju koje je doživeo kada je tek otvorio profil, posebno od članova porodice. Njegova majka, inače, bila je druga supruga Hjua Hefnera, a i sama se slikala za Plejboj, a on je prvih osam godina života proveo u slavnoj Plejbojevoj vili. S obzirom na "porodični posao", reakcije su ga začudile.

- Golotinja može, ali "s ukusom", to onda nije pornografija, to je ideja vodilja u mojoj familiji i s tim sam odrastao - rekao je tada i dodao kako još nije na svoj profil stavio nikakav eksplicitan sadržaj, no ipak se suočava s dvostrukim standardima.

- Možeš biti direktor ljudima koji se skidaju goli, ali ti ne smeš biti osoba koja se skida - komentarisao je pojašnjavajući kako u Plejbojevom carstvu "nije baš prihvatljivo" da muškarci rade kao seksualni radnici - To je sr...e i uzrujava me. Dakle, možete platiti seksualnom radniku, ali ne možete biti jedan od njih.

Ana i Marston otkrili su za PageSix da većina njegovih kritičara nisu ljudi koji dolaze na OnlyFans te da kritike su sve glasnije otkako su postali roditelji.

- Ljude uznemirava što sam ja seksualni radnik i otac. Znači li to da porno zvezde i ljudi koji poziraju goli ne mogu biti roditelji? - kazao je Hefner i zaključio - Dakle roditelji mogu gledati seksualne radnike i masturbirati na njih, ali tebi nije dopušteno biti roditelj. Po meni to nema nikakvog smisla.

