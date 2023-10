SVET BRUJI O ODNOSU ŠAKIRE I KOŠARKAŠA! Uhvaćeni su zajedno, a evo šta je on imao da kaže o njihovom odnosu: Pomenu i njenu decu!

Sumnja se da se NBA superzvezda Džimi Batler viđa sa Šakirom, nakon čega je često povezivan sa njom u medijima, a napokon sada komentariše glasine o romansi!

Ako se ne sećate, 34-godišnja košarkaška zvezda i 46-godišnja Šakira viđeni su zajedno u julu 2023. godine. Džimi je razgovarao sa magazinom Rolling Stone, gde su ga pitali da li su glasine o zabavljanju tačne, na šta je on odgovorio:

- Ona je neverovatno ljudsko biće i neverovatno je talentovana, ali nikad ne znate šta ljudi rade, tako da ljudi samo izmišljaju stvari. Samo zato što smo prijatelji, ona živi u Majamiju, a njeni sinovi su veliki ljubitelji košarke — to ne znači da se neko s nekim zabavlja. Samo zato što se ljudi druže ne znači da neko izlazi. Ali to svima daje materijala i nešto o čemu mogu da pričaju, pa to svi vi preuzmete i idete dalje s tom pričom. Ona je veoma, veoma kul i to je sve što imam da kažem!

Rolling Stone je tada prokomentarisao: "Kukovi ne lažu", na šta je Džimi rekao:

- Da, sviđa ti se to? [smeh]

