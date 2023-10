BEKAM RASKRINKAO SUPRUGU PRED MILIONIMA: Jednim pitanjem otkrio KO JE ONA ZAISTA, a Viktorija U ZEMLJU DA PROPADNE od blama

Dokumentarna serija "Bekam" na striming platformi Netflix o privatnom životu i karijeri Dejvida Bekama privukla je veliku pažnju miliona gledalaca širom sveta. Proslavljeni fudbaler i njegova supruga, bivša pevačica, a danas jedna od najmoćnijih žena u modnoj industriji, otvoreno su govorili o usponima i padovima u braku.

Viktorija Bekam je po prvi put pred kamerama ispričala kako je izgledao njen život kada je saznala za Dejvidovu aferu sa asistentkinjom Rebekom Lus 2003. godine, koja je izašla u javnost i iznela sve detalje odnosa sa slavnim fudbalerom.

Dejvid Bekam nije krio šta se sve dogodilo u Španiji 2003. godine, ali nije krio ni izazove koje je imao sa mentalnim zdravljem.

Dokumentarac ima i svojih vedrijih i duhovitijih momenata. Jedan od njih je Bekamova prozivka na račun supruge, koja je pokušala pred kamerama da se predstavi kao pripadnica radničke klase, iako je očigledno odrasla kao pripadnica višeg staleža.

U popularnom video-klipu koji je isečak iz Netfliksovog serijala Viktorija tvrdi da je njena porodica bila "vrlo vredna radnička klasa", na šta je Dejvid dobacio: "Sad budi iskrena".

"Kojim automobilom te je otac vozio u školu", pitao je Dejvid, a Viktorija je odgovorila: "Odgovor nije jednostavan", ali njen suprug je nastavio: "Koji automobil je tvoj otac vozio?"

Viktorija nije imala kuda i odgovorila je: "OK. Bile su osamdesete i moj otac je imao Rols-Rojs" i Bekam je kratko ogovorio: "Hvala" i izašao iz prostorije u kojoj je njegova surpuga davala intervju.

Viktorija je u poslednjoj, četvroj epizodi dokumentarca, na ivici suza rekla da priča o aferi bila najgori period u njihovom braku.

"Imali smo utisak da je ceo svet protiv nas. Stvar je u tome što smo bili jedno protiv dugog, ako ću da budem iskrena. Sve do Madrira mi smo bili sami protiv svih jer smo bili povezani na svim nivoima. A, onda se desila Španija, i imala sam utisak da to više nije to. To je zaista tužno. Ne mogu ni da vam objasnim koliko je bilo teško i koliko je uticalo ne mene".

