OPASNA KRIZA TRESE NJIHOV BRAK: Megan Markl FRUSTRIRANA zbog novog Harijevog PLANA koji preti da joj sve UPROPASTI

Megan Markl je "frustrirana" jer se princ Hari želi preseliti nazad u Veliku Britaniju kako bi se "vratio svom starom životu", tvrdi holivudski ekspert. Naime, stručnjak za javnu scenu Mark Bordmen otkriva kako vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, koji su odbacili kraljevski život 2020., imaju određene stavove o tome kako bi njihova budućnost trebala izgledati jer Hari "čezne" za svojim otuđenim prijateljima u Londonu.

"Društveni život princa Harija značajno se promenio tokom proteklih deset godina. Čini se da se distancirao od svojih prijatelja s fakulteta i nema stalni boravak u Ujedinjenom Kraljevstvu. Za vreme poseta Londonu uglavnom boravi u hotelima i izbegava javna pojavljivanja. Bez sumnje, princ Hari žudi za svojim starim prijateljstvima", ispričao je Bordmen za časopis OK!.

S druge strane, 42-godišnja Markl želi da tri godine mlađi Hari to poglavlje svog života ostavi iza sebe.

"Megan voli Harija, ali želi izvući na videlo njegovu bolju stranu. I sasvim su joj jasne uloge koje bi trebali preuzeti zajedno i pokušavaju bolje sarađivati ​​na projektima. Ljudi su željni svedočiti transformisanom Hariju, a ne povratku njegovom prethodnom životnom stilu ludovanja, što bi moglo dovesti do neželjene medijske pažnje", dodao je.

Bordmen veruje da se Hari učestalo želi vratiti u domovinu zbog svojih "snažnih veza s prijateljima iz detinjstva", ali misli da će prognanom princu biti teško uveriti svoju suprugu da "mu treba malo muškog vikenda u Londonu s nekim starim prijateljima s Etona".

"On je mlad u srcu, ali ima nekoga ko će ga držati pod kontrolom i podsećati ga ko je i šta bi trebao raditi. Na kraju, on bi stopostotno voleo da ima bazu u Londonu i voleo bi da je na kraljevskom imanju, pa makar to bilo u Vindzoru ili nekom od stanova u Bakingemskoj palati. Ali to se neće dogoditi. London je mesto gde su svi Harijevi pravi prijatelji.

Sve koje poznaje u Holivudu nisu mu prijatelji", nastavio je Bordmen, napominjući da "na kraju krajeva, Megan želi da Hari bude uz nju, da je podržava, da pazi na decu i da vrati svoj život na pravi put."

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)