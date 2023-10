MAJKA I ĆERKA U TANDEMU NAPRAVILE POMETNJU: Izašle u provod u sličnim modnim kombinacijama i ne zna se koja BRUTALNIJE izgleda

Slavna glumica Salma Hajek viđena je sa svojom ćerkom Valentinom na after partiju za premijeru Netfliksovog dokumentarnog filma Dejvid i Viktorija Bekam u utorak uveče.

Atraktivna 57-godišnjakinja izgledala je zapanjujuće u tamnoljubičastoj haljini, dok je njena 16-godišnja ćerka nosila kraću haljinu u istoj boji. Mama i njena 16-godišnja ćerka viđene su kako ulaze u The Twenty Two, otmeni privatni klub u Londonu, prenosi Page Six.

foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Hajek se za ovu priliku opredelila za dugu svilenu haljinu sa plisiranim detaljima sa strane, a elegantan izgled upotpunila je sjajnim crnim štiklama na platformi i dodala crnu tašnu. Što se tiče njene ćerke, nosila je baršunastu mini ljubičastu haljinu ispod crnog blejzera.

Odevnu kombinaciju upotpunila je crnim štiklama i crnom torbicom. Majka i ćerka pridružio se listi zvanica sa zvezdama koji su se okupili da proslave Bekamov novi projekat, objavljen 4. oktobra.

foto: Bob Grey / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Viktorijini prijatelji iz benda Spice Girls, uključujući Emu Bunton, viđeni su na raskošnoj proslavi, kojoj je prisustvovao i Džejms Korden, Ana Vintur i mnogi drugi. Dejvidova i Viktorijina deca, Bruklin (24), Romeo (21), Kruz (18) i Harper (12), takođe su prisustvovali zabavi. Bruklinova supruga Nikola Pelc takođe je bila prisutna i čak je podelila neke snimke sa proslave na društvenim mrežama.

Uz Valentinu, njen otac, francuski biznismen Fransoa-Anri Pino, ima još troje dece iz prethodnih veza: ćerku Matildu i sina Fransoa, oboje iz braka sa Dorote Leper, i sina Ogustina sa manekenkom Lindom Evanđelistom.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)