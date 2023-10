PATILA OD DEPRESIJE, SLIKALA SE GOLA ZA MUŠKE ČASOPISE: Evo kako DANAS izgleda i čime se bavi NAJOMRAŽENIJA žena Britanije (FOTO)

Rebeka Lus je 2004. prodala priču o svojoj navodnoj aferi s Dejvidom Bekamom danas nepostojećim novinama News of the World. Nastao je skandal koji je, piše Daily Mail, lepu, obrazovanu ćerku holandskog diplomate, koja je radila kao Dejvidova pomoćnica u Madridu, označio kao "ljigavu senjoritu" opsednutu seksom koja je prihvatala svaku ponuđenu priliku za angažman. Zastupao ju je pokojni agent Maks Kliford osuđen na osam godina zatvora 2014. zbog seksualnih prestupa. Kliford nije puno birao oko toga šta će njegova klijentkinja prihvatiti - rijaliti programe, poziranje u toplesu za muške časopise,...

foto: BETA

Bekamovi su u međuvremenu prevladali skandal i izgradili stabilan porodični brend, sada vredan oko 360 miliona funti i odbili javno da komentarišu optužbe. Do sada. Gotovo 20 godina kasnije, par se konačno pozabavio posledicama Rebekinih tvrdnji u Netfliksovom dokumentarcu "Bekam" koji je počeo u sredu.

foto: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Viktorija je mesece nakon tog skandala opisala kao "najteže" u svom životu, dok je Dejvid rekao da se "osećao fizički bolesno svaki dan" dok se borio da spasi svoj brak. Oboje su izjavili da su se osećali kao da se ‘dave‘.

Ali šta je s Rebekom, pita se Daily Mail? Je li reputacija koju je stekla kao najomraženija žena u Britaniji bila opravdana? Sada ima 46 godina, instruktorka je joge i živi izolovano u norveškim planinama sa svojim suprugom doktorom i njihovo dvoje dece. Stoga se sa sigurnošću može reći da je svoj život dramatično promenila. Ovih dana Rebeka retko razgovara s novinarima, a njene objave na društvenim mrežama oslikavaju idiličnu sliku lekovitih šetnji. Ipak, ožiljci su verovatno duboki.

foto: Printscreen

Patila je od depresije i rekla je da zna kako će je uvek pratiti glas devojke koja je navodno imala aferu s Bekamom. I uprkos svom novootkrivenom zenu, priznala je da se oseća nemoćno i zaključila gledajući unazad: "Nisam uvek dobijala najbolje savete i nisam uvek donosila najbolje odluke. Znam da će neki ljudi uvek misliti da sam užasna osoba. Ponekad donosite odluke koje biste promenili da možete. Ali ne mogu promeniti prošlost, pa se nosim s tim najbolje što mogu", kazala je Lus.

U četiri meseca dugu vezu s fudbalskom zvezdom ušla je prema svojim tvrdnjama kada se Dejvid, tada 28-godišnjak, preselio iz Mančester Junajteda u Real Madrid u leto 2003. Dve godine mlađa Rebeka postavljena je za njegovu pomoćnicu i dobila je zadatak pomoći Bekamovima da se smeste u gradu.

foto: Profimedia

Bilo je to vreme usamljenosti za Dejvida, koji je često hiljdama kilometara bio daleko od Viktorije u Londonu i njihova dva mala sina, Bruklina i Romea. No Daily Mail podseća da je on bio taj koji je bio na poziciji moći.

"Bio je usamljen. Proveli smo posebno vreme zajedno i usrećila sam ga", iznela je tada Lus koja je posle objasnila kako je priču dala News of the World jer je htela da kontroliše tu aferu obzirom na to da se već naveliko šuškalo o njihovom odnosu i htela je preduhitriti medije.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)