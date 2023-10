"NIKADA NIJE TREBALO DA JE OTPEVAM" Slavna pevačica Pink otkrila zbog koje pesme najviše ŽALI: "Bila je to moja najveća GREŠKA"

Svaki muzičar ima neku pesmu koju bi rado zaboravio. Pink ih ima "jako mnogo", barem prema onome što je otkrila u razgovoru za Los Angeles Times.

"Ali definitivno je najgora "We‘ve Got Scurvy". Volela bih da to nisam nikad uradila. Bila je to prava greška", rekla je 44-godišnja pevačica. Pesma je objavljena na kompilacijskom albumu "Sponge Bob‘s Greatest Hits" 2009. godine. Pink peva o pošasti koja muči mornare.

"Naše su desni crne. Zubi nam ispadaju. Imamo mrlje na leđima...", govori pesma u kojoj mornari traže vitamin C i limune.

Pink je, osim što je napisala stihove i muziku, za pesmu snimila spot u kojem je obučena kao gusarka.

Pevačica je po drugi put u kratkom vremenu u medijima zbog bizarnih razloga. Naime, nedavno se pisalo o njoj nakon što je s koncerta u San Antoniju izbacila posetioca koji je protestovao protiv obrezivanja.

Na društvene mreže dospeli su snimci čudnog incidenta. Pink, koja je stigla do akustičnog dela svog koncerta, primetila je muškarca u prvim redovima koji je na svom telefonu pokazivao napis "Obrezivanje: okrutno i štetno" i vrteći se gurao monitor svima pod nos.

- O, vau... Pokazao si nam sada, zar ne? - upitala ga je pevačica - Jesi li zadovoljan sam sa sobom? - na što je muškarac odgovorio "da" i nastavio nešto govoriti Pink.

Pink je komentarisala kako je novac za koncert mogao pametnije potrošiti i zamolila obezbeđenje da ga izbaci, što je publika pozdravila aplauzom.

- On želi da pročitate poruku - rekla je pevačica - Došao je ovde večeras da priča o obrezivanju. Dok ga je obezbeđenje pratilo prema izlazu muškarac je vikao i vređao pevačicu.

To nije prvi put da su Pink napali protivnici obrezivanja. Ona je 2019. godine pobesnela zbog "je...o odurnih" komentara koje je dobila na objavi na Instagramu, fotografiji njenog sina Džejmsona Muna, tada dvogodišnjaka, koji je uspeo da se ispetlja iz pelena u blizini bazena.

- Nešto ozbiljno nije u redu s nekima od vas tamo... Bavite se penisom mog deteta? Obrezivanjem??? Stvarno? - napisala je nakon što je maknula objavu - Kao bilo koja druga normalna majka na plaži ja nisam primetila ni da je uspeo skinuti pelenu.

