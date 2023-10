IVANA SE IZ BEOGRADA PRESELILA NA SELO I PROMENILA ŽIVOT: Zbog ovoga je odlučila da batali grad, a sarađivala je i sa Holivudom

Ivana Šobot je majka petoro dece koja je sarađivala sa brojnim holivudskim zvezdama. Džon Sevidž, zvezda filmova "Lovac na jelene" i "Kosa" postao je njen kućni prijatelj. Bez obzira na uspešnu karijeru koju je izgradila kao šminkerka, odlučila je da se iz Zemuna preseli na selo. Od tada, svi je pitaju isto - da li je karijera moguća i za žene koje imaju mnogo dece i zbog čega se iz Beograda se sa porodicom preselila na selo.

- Ja sam u trećem razredu zapisala u dnevniku 'Ja ću se udati za Filipa'. Mene je ta priča vodila kroz sve krize i naše padove. Imala sam u glavi da želim zajedno da gajimo decu. Deca se zovu Nora, Vid, Jakov, Isak i Stela. Otišli smo na selo zbog užurbanosti u gradu - rekla je Ivana na Prvoj i dodala:

- Samo sam u jednom trenutku shvatila da mi apsolutno ne prija da trčim. Ne želim da trčim kroz život. Želim da budem sa decom, da sam im posvećena i tako sam i napravila sebi. Kako sam na selu, sve sam lepo skockala. Dopada mi se da jedan deo dana telefon uopšte ne uzimam u ruke - rekla je Ivana i ispričala kako je došlo do saradnje sa Džonom Sevidžom.

- To se desilo slučajno, kao i sve u životu. Frizer me je pozvao i rekao mi je 'Dođi, imamo da radimo Holivud'. Kad smo našminkali glumca i njegovu verenicu, primetio je fotografiju na zidu. Pitao me je ko ju je radio, ja sam rekla da je radio moj suprug. Pitao me je da li može da se slika kod nas u studiju. Bila sam skeptična, mislila sam da neće doći. Ujutru u 7 mi je stigao mejl 'Mi stižemo u studio'. Džon Sevidž je dolazio više puta u Srbiju, a sada je gost u našoj kući - rekla je Ivana.

