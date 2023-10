TRUDNA SAM SNIMALA, A BILA SAM BOLESNA: Anđelka Prpić progovorila o svom DRUGOM MUŽU, ćerki i poznatim drugaricama!

Poznata glumica Anđelka Prpić (38) progovorila je o ćerkici, koju je rodila u maju ove godine, te otkrila da je tokom drugog stanja radila prehlađena.

- Beba za divno čudo spava. Sve je nekako leglo lepo, k'o gu*a na nošu! (smeh) Za ime Čarna sam prvi put čula kroz seriju u kojoj sam igrala "Žene sa Dedinja", zapamtila sam kako je to zanimljivo ime. Saznali smo da je dete devojčica, pa smo išli po spisku, imali smo nekoliko opcija... Čarna je baš lepo ime. Htela sam ime koje nije često - kazala je Anđelka Prpić.

- Dane provodimo baš lepo, nije ništa neobično, kao što sve bebe provode vreme sa roditeljima. Pelene, mleko, kupaj, maži, mazi se, gnjavi, i tako... Imamo novu omiljenu pesmu "Cojle, Manojle". Ima je, jedro je dete - dodala je Anđelka, pa otkrila da je u drugom stanju i te kako radila, i to bolesna.

- Bila sam trudna u seriji! Snimala sam trudna, još na minusu u Beogradu... Trudna i prehlađena! - navela je glumica.

Otkrila je i čije mišljenje joj je najvažnije.

- Muža, naravno, plus tri drugarice. To je sveto trojstvo, Anastasija Mandić, Maja Noveljić i Marija Kilibarda. One su sve drugačije, ali pokupim od svake šta mi treba, važno mi je sve tri šta će da kažu - zaključila je za "Novu" Anđelka, koja se prošlog meseca u tajnosti udala za drugog supruga Marka Žugića.

