PREMINULA GLUMICA KOJA JE PRVA IGRALA LUIS LEJN U SUPERMENU: Umrla u 96. godini u staračkom domu

Glumica Filis Kots, koja je prva glumila novinarku Luis Lejn u "Supermenu", preminula je u 96. godini. Ovaj glumački zadatak odigrala je 1951, a onda je istu ulogu imala u TV adaptaciji priče o superheroju “Adventures of Superman”.

Vest o smrti glumice Filis Kots potvrdila je njena ćerka Lora Pres, koja je za The Hollywood Reporter rekla da je njena majka preminula prekjuče u domu za stara lica "Motion Picture & Television Fund’s Wasserman Campus" u blizini Los Anđelesa.

"Kroz karijeru je prošla kroz toliko žanrova", rekla je ona misleći na karijeru svoje majke koja je trajala duže od 50 godina.

Glumica Filis Kots rođena je u Teksasu, kasnije se sa porodicom preselila u Holivud. Karijeru je počela četrdesetih godina pevajući u horu.

Glumila je zatim u brojnim filmovima: “Panther Girl of the Kongo” (1955), “Girls in Prison” (1956), “I Was a Teenage Frankenstein” (1957), “Blood Arrow” (1958), “Cattle Empire” ” (1958), “The Incredible Petrified World” (1959), “The Baby Maker” (1970) i “Goodnight, Sweet Marilyn” (1989).

Najpoznatija je po ulozi koleginice Klarka Kenta Supermena, glumila je u 26 epizoda te serije i hvalila se svojim kaskaderskim sposobostima. Zarađivala je 350 dolara po epizodi, kasnije joj je ponuđeno da glumi u drugoj sezoni za duplo veću platu, odbila je. Poručila je da je želela da se udalji od te uloge, a onda je u neočekivanom obrtu glumila majku Luis Lejn u "Lois & Clark: The New Adventures of Superman", dok je Luis glumila Teri Hačer.

Njena poslednja uloga bila je u “Hollywood: The Movie" iz 1996. godine, piše nypost.com.

(Kurir.rs/ Blic žena)

