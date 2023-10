"JA SAM VULKAN, A ONA MI JE POKAZALA SPOKOJ": Razuzdanog italijanskog milionera "PRIPITOMILA" 27 godina mlađa ZGODNICA (FOTO)

Upravo 2018. godine ukrstili su se putevi Đanluke Vakija i Šeron Fonseke, a da nisu ni slutili da će biti ne samo solidan par, već i porodica. Postali su nerazdvojni, a on se na društvenim mrežama pobrinuo da svi vide koliko se vole. Rasipanje ljubavi i veoma dobar ritam su razlog zbog kog svi gledaju njihove viralne snimke.

Italijanski biznismen, Đanluka Vaki i venecuelanska manekenka, Šeron Fonseka zajedno su napisali važno poglavlje u svojoj istoriji u oktobru 2020. rođenjem njihove ćerke Blu Jerusaleme.

Mnogi možda misle da je njihov život savršen i bez komplikacija, ali nije. Di-džej je takođe bio iskren o svom životu sa Šeron i priznao je da, iako to nije često, postoje rasprave.

Đanluka je razgovarao sa Danijelom Kale i Marijom Hose Garson (Poče) za njen podkast "Human Of Interest", a u razgovoru se osvrnuo na svoju ulogu oca i partnera.

- Jedina stvar zbog koje mogu da se osećam loše je to što znam da se Šeron i Blu ne osećaju dobro zbog nečega što radim. Ovo je jedina stvar u kojoj sam zaista došao do vrhunca. Srećan sam što je Šeron osoba koja ima mudrost koja nije tipična za njene godine, tako da se neće osećati loše zbog nečega što i nije važno, rekao je on.

Preduzetnik je priznao da je pre manekenke bio uglavnom samac ili u nekim avanturama.

- Onda je došla Šeron i sve promenila, priznao je.

Na direktno pitanje jednog od voditelja o razlozima zbog kojih se on i njegova lepša polovina svađaju, Vaki je odgovorio potpuno iskreno, prepoznavši neku osobinu svog karaktera koju možda malo ko zna.

- Svađamo se vrlo malo. Ako se ponekad svađamo, više razgovaramo o načinima da se izrazimo. Ja sam vulkan, ja sam čovek koji eksplodira u sekundi, a ona je totalna suprotnost. Dakle, ponekad ova dva načina da budete eksplozivni i da ostanete sa stvarima unutra imaju sukob, to je drugačiji jezik u smislu da je to drugačiji način komunikacije za koju je ponekad potreban prevod, objasnio je on.

- Zato što se ona, ja i ja slažemo oko svih suštinskih stvari u životu. Ponekad imamo problem u smislu da ja eksplodiram i ova eksplozija traje 30 sekundi i onda nastavim sa osmehom. Ona vidi ovu eksploziju i ostaje tri dana sa bolom.

Ali na kraju, kako kaže, morate shvatiti da nismo svi jednaki, a on svaki dan uči da prihvati da njih dvoje nisu isti. Đanluka je priznao da je tvrdoglav, ali je rekao da ga je Šeron naterala da pronađe ključ za njega da ne upada u nevolje.

Preduzetnik je istakao da je pre modela bio zadovoljan svojim načinom života, ali se s njom smirio i to je razlog zašto je ona majka njegove ćerke.

"Da li se plašio veridbe?"

U razgovoru, Đanluku su pitali da li se u nekom trenutku plašio ili brinuo zbog obvezivanja i kako se odlučio da sa nekim stvori porodicu.

- Stalo mi je da imam potpun život, toliko. Ideja para, da podelite sa porodicom vašeg partnera me je uvek brinula jer sam bio fokusiran na sebe, priznao je on i dodao:

- Sada mi se desilo je da sam shvatio da je na kraju osoba ona sama i njen životni kofer koji sa sobom nosi, a ako voliš ovu osobu naučiš da voliš kofer njenog života.

Kaže da voli Šeroninu porodicu.

- Ja nemam porodicu u pravom smislu te reči, izgubio sam roditelje, onda je moja porodica Šeronina porodica. Ali celog života sam se plašio da se ubacim u ovakvu logiku, video sam to kao smanjenje svoje jedinstvene snage i ono što je ona uspela da je me natera da razumem kroz kvalitet života, spokoj koji mi je prenela, kao i da je ponekad porodična zajednica veoma velika sila“, razmišljao je on.

