PROČITALA NJEGOVO PISMO I ZAUVEK SKLOPILA OČI: Suzan Samers preminula dan pred rođendan, a reči njenog muža rasplakaće i kamen

Glumica Suzan Samers je izgubila juče svoju 50-godišnju bitku sa rakom, samo dan pre svog 77. rođendana, potvrđuje Page Six, a tu vest je potvrdio u nedelju rano ujutru njen dugogodišnji publicista R. Kuri Hej.

Suzan Samers je provela 46 godina u braku sa Alanom Hamelom, a njihova ljubav je, i nakon skoro šest decenija, blistala. Ona je u januaru ove godine otkrila da su njih dvoje veoma bliski i intimni, te da odnose imaju i 2 do 3 puta dnevno.

- Razmazili smo jedno drugo i stalno delimo komplimente. Radi se o međusobnom poštovanju i pružanju partneru onoga što mu je potrebno. Započinjemo dan u romantičnom blaženstvu i trudimo se da tako bude i tokom celog dana. On mi svakog jutra donosi kafu u krevet. Većina ljudi misli da je to u ovoj fazi života problem, ali danas sam već tri puta spavala sa mužem - rekla je Suzan tada.

Koliko je njihova ljubav bila velika pokazuje i pismo koje je joj je Alan napisao za 77. rođendan, a koje je ona pročitala veče pre nego što nas je napustila. Evo šta joj je poručio brižni suprug:

- Reč ljubav (volim) koristim svakog dana, ponekad više puta dnevno - koristim je na kraju imejla koji šaljem svojoj ljubaznoj porodici. Čak ga koristim i za imejl bliskim prijateljima. Izgovaram je kada izlazim iz kuće. Tu je "ljubav", pa "volim te" pa "ja te volim". Tu leže neki od različitih načina na koji koristimo reč ljubav. Ponekad osećam kao da imam potrebu da napišem ljubav nekome ko je to napisao u svom mejlu i kada mi je neprijatno da to upotrebim, ali ipak to uradim.

Tu reč korisim i da opišem sjajan obrok. Koristim je da iskažem šta osećam o emisiji na Netfliksu. Često izražavam ljubav svojom domu, mački Gloriji, stvarima koje ona radi, ukus dinje koju sam uzgajio u svojoj bašti, volim ukus sveže ubrane organske dinje, volim da ugrizem smokvu sa stabla, volim da gledam dve džinovske crne ptice koje žive u blizini i prolaze pored mog prozora. Moj svakodnevni život obuhvata stvari i ljude koje volim i stvari i ljude prema kojima sam ravnodušan.

Mogao bih da nastavim beskonačno, ali razumete. Kakvu ljubav osećam prema svojoj supruzi Suzan? Može li da se to pronađe u nečemu gorenavedenom? Odlučno NE! Ne postoji verzija reči koja bi mogla da se primeni na Suzan, a ja još korisitm reč primenjiva. Najbliža verzija reči nije ni blizu, ni deo od dela od nekog dela toga. Bezuslovna ljubav, nije dovoljno. Primiću metak umesto tebe, nije dovoljno. Plačem kada razmišljam o svojim osećanjima prema tebi... Osećanja ... to je blizu, ali ne u potpunosti.

Pedeset i pet godina zajedno, 46 godina u braku i nijedan sat nismo bili razdvojeni 42 godine, ni to nije dovoljno da opiše. Ni odlazak u šest sati i držanje za ruke dok spavamo... Ni gledanje u tvoje prelepo lice dok spavaš...

Vratio sam se na osećanja. Nema reči. Nema dela. Bez obećanja - bez deklaracija. Čak su učenjaci sa Oksforda u zelenom proveli 150 godina i još nisu uspeli da dođu do te jedne reči pa ću jednostavno to nazvati MI- JEDINSTVENO, ČAROBNO, PREDIVNO...MI - prenosi People.

