NE PLAŠIM SE DA UMREM! Slavni glumac iz "Parka u doba jure" u teškom stanju zbog OPAKE BOLESTI! Objavio potresnu poruku (FOTO)

Slavni glumac Sem Nil (76) nalazi se u trećem stadijumu raka krvi. Ispričao je detalje svoje borbe. Junak kultnog filma "Park iz doba jure" hrabro se bori sa opakom bolešću.

Sem Nil rekao je za Australian Story da hemioterapija nije dala rezultate, ostavljajući ga time u "borbi za život", ali da sada eksperimentilani lek daje efekta. Slavni glumac boluje od angioimunoblastičnog limfoma T-ćeilija.

Uprkos obećavajućim vestima, glumac je rekao da zna da to nee trajati zauvek, lekari su mu rekli da će lek jednom prestati da deluje, a on je spreman za to.

"Ni na koji način se ne bojim smrti. To me ne zabrinjava. Nikada me nije zabrinjavalo od samog početka, ali bi me živciralo. Iznerviralo bi me jer postoje stvari koje želim da radim. Vrlo iritantno, umiruće. Ali ne bojim se toga", poručio je.

Glumac je na Instagramu objavio fotografiju iz perioda kada je primao hemioterapiju: "Bilo je trenutaka u prošloj godini kada sam morao da se pogledam u ogledalo i nisam bio lep prizor, oduzeto mi je dostojanstvo".

Sem Nil koji je u martu rekao da boluje od kancera, saznao je da ima rak tokom putovanja na Novi Zeland prošle godine, nakon karantina zbog kojeg je dve godine bio onemogućen da se vrati kući i vidi svoju porodicu. Njegov sin Tim je za Australian Story ispričao je da je vest o dijagnozi usledila nakon sat vremena nakon što se glumac vratio kući.

foto: Adria Salido Zarco/SIPA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kada je spustio slušalicu, i kada smo seli, zajedno smo malo plakali. Trebalo je da to bude srećan dan, nije mogao da ostane", dodao je sin slavnog glumca. A Nil je dodao: "Bio sam u stvarnoj borbi za život. I sve je bio novi svet i prilično alarmantan svet. Primao sam tri ili četiri meseca konvencionalne hemioterapije koje su brutalne".

Sin ga je posetio dok je primao terapiju i bio je šokiran koliko je njegov otac bio slab. "Bio je samo, znate, kost i koža. Smetalo mu je što sam se uznemirio zbog toga i rekao mi je da ga izlažem stresu. "O čemu pričaš, tata?", prisetio se tog susreta.

foto: Galgonek Vladislav / ČTK / Profimedia

Kada su pomislili da se situacija popravila, saznali su da se rak vratio, u ozbiljnoj formi.

Glumac je u remisiji već 12 meseci, ali priznaje da je "'spreman na činjenicu da će na kraju lek prestati da deluje". "Znam da imam rak, ali to me zapravo ne zanima. To je izvan moje kontrole. Ako to ne možete kontrolisati, nemojte ulaziti u to", smatra on. Glumac sprema infuzije svake dve nedelje i tako će biti sve dok lek deluje. Opisao je te terapije kao "vrlo mračne i depresivne".

Sem Nil je prvi put otkrio da boluje od raka u memoarima "Did I Ever Tell You This", piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena)