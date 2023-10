OTIŠAO SAM U SOBU NIKOLE TESLE I EVO ŠTA MI SE DESILO: Holivudski glumac inspirisan SLAVNIM NAUČNIKOM, a evo šta ih POVEZUJE

Među brojnim slavnim ličnostima koje su impresionirane delima Nikole Tesle nalazi se i hoivudski glumac koji je juče bio na meti paparaca dok je sa suprugom i ćerkicom pristizao na aerodrom u Australiji gde ga čeka snimanje psihološkog trilera.

foto: Fonet

Nikolas Kejdž i njegova supruga Riko Šibata krenuli su na put sa ćerkicom Ogist Frančeskom Kejdž Kopolom. Glumac je nosio u naručjuu devojčicu, koja je njegovo treće dete. Kejdž se ženio pet puta, a pojedini njegovi brakovi trajali su rekordno kratko.

Nikolas Kejdž o Nikoli Tesli

Nikolas Kejdž koji je nećak slavnog reditelja Fransisa Forda Kopole, igrao je 2010. u filmu “The Sorcerer's Apprentice” koji se dotiče rada čuvenog Nikole Tesle. Promovišući to ostvarenje, ispričao je sledeće: “Slučajno sam saznao da je dan njegove smrti- dan mog rođenja pa sam s tim na umu otišao u sobu Nikole Tesle u hotelu "New Yorker", kako bih pokušao da vidim da li mogu da prizovem duhove, slikovito govoreći, i da vidim šta će se desiti. I onda sam bio u sobi, nešto je udarilo u prozor, i mislim da je to možda bio golub, čitao sam malo o Tesli, i saznao sam da su mu to bili prijatelji, voleo je golubove.

foto: Kurir.rs

I baš mu je bilo stalo do njih, brinuo se o njima. To je bilo to! To je bilo to za njega, njegovi golubovi i njegova nauka. Pa sam pomislio, u redu, to je dar. Pokušaću da pronađem način da ubacim goluba u film, i da pomognem tom golubu koji se povredio, to je za tebe, Nikola Tesla", piše teslauniverse.com.

Ljubavni život čuvenog glumca

Kejdž se 1998. zabavljao sa glumicom Kristinom Fulton sa kojim je 1990. dobio sina Vestona koji je danas otac dvojice dečaka. Glumac se 1995. oženio Patrišom Arket. Razveli su se 2001. Venčao se 2002. sa Lisom Mari Prisli, od koje se razveo 107 dana kasnije. Taj brak je zvanično okončan 2004.

foto: profimedia

Nikolas Kejdž je veliki fan Elvisa Prislija koji mu je bio inspiracija za ulogu u filmu "Divlji u srcu". Glumčeva treća supruga bila je Alis Kim sa kojom je u braku bio do 2004. do 2016. Imaju sina Kal-Ela.

foto: Profimedia

Pre tri godine on i Erika Koike sklopili su brak u Las Vegasu. Podneo je zahtev za okončanje braka četiri dana kasnije. Zvanično je bio razveden tri meseca nakon toga. Februara 2021. oženio se Rikom.

(Kurir.rs/Blic žena)