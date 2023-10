MUŽ JU JE PREVARIO 18 PUTA, A ONDA U TAJNOSTI URADIO VAZEKTOMIJU: Imao aferu sa DVE ESKORT DAME dok je njegova supruga bila trudna

Kolin Runi otkrila je niz intrigantnih detalja u Disney+ dokumentarcu "The Real Wagatha Story". Njen ionako kontroverzan brak sa fudbalerom Vejnom Runijem postao je još veća kontroverza.

Kolin Runi pričala je o dokumentarcu o skandalu sa svojom prijateljcom Rebekom Vardi otkrivši kako je uspela da otkrije šta joj je ona radila iza leđa. U svemu tome ključnu ulogu imao je Vejn Runi.

foto: Profimedia

Supruga fudbalera ispričala je da je ovako saznala da je bivša prijateljica dve godine britanskom tabloidu The Sun odavala privatne informacije o njoj i njenoj porodici: Kolin Runi objavila je na Instagramu, ali samo tako da je to Rebeka mogla da vidi- da ide u Meksiko da sazna pol svoje bebe.

To je ubrzo objavio The Sun i nije sumnje ko je bio izvor informacije. Kolin je napomenula da niko drugi nije mogao to da javi novinama jer su ostali prijatelji znali da se Vejn tajno 2018. podvrgao vazektomiji, nakon što su dobili četvrtog sina.

foto: Profimedia

"Nakon rođena svakog deteta pitali su me da li ću imati još dece i da li želim da dobijem devojčicu. Uvek sam znala da ću imati više dece, razmišljala sam "možda troje najviše", a kada smo dobili četvrto dete, shvatili smo da je naša porodica kompletna", poručila je i dodala da je odluka o vazektomiji bila zajednička odluka nje i supruga.

Afera sa eskort damama

Kolin Runi je supruga Vejna Runija upoznala kada je imala 12 godina, odrasla je u siromaštvu, o čemu je i sama pričala. Njeni komentari preljuba njenog muža bili su prilično skandalozni jer je ona za sve krivila "alkohol", makar u izjavama za javnost. Poručila je i da mu je sve oprostila "što je očigledno jer je i dalje sa njim", i naglasila da "nije glupa što mu prašta kao što neki misli već da zna šta radi". I zašto to radi, pretpostavljamo.

foto: Profimedia

Javnost zna za 18 afera Vejna Runija, a jedna od njih desila se 2010. o čemu su brujali mediji. Saznalo se tada da je fudbaler imao u isto vreme odnose sa dve eskort dame Dženi Tompson i Helen Vud.

Helen Vud je u to vreme bila samohrana majka, počela je da se bavi prostitucijom kada je imala 19 godina. Rekla je je spavala sa četiri fudbalera multimilionera, tri glumca i jednim ugledom sudijom, kao i da je Vejna upozanal 2009. godine. Intiman susret sa njim platio je drugi fudbaler Mančeste Junajteda tokom "noći grupnog seksa" u hotelu Lowry u Mančesteru.

foto: EPA/PETER POWELL

Helen je kasnije ispričala da je Runija nakon seksa mučila griza savesti i da je pokazivao snimke ultrazvuka u to vreme trudne supruge Kolin. Rekao joj je da on ima toliko toga da izgubi ako se sazna za aferu.

foto: Profimedia

"Bilo je to pre mnogo godina i sve je bilo izvan moje kontrole kada se to dogodilo i napravila sam ogromne, ogromne greške zbog kojih žalim", rekla i otkrila da je njoj i Dženi Vejn rekao sledeće: "Šta sam to, dođavola, uradio? Već se osećam užasno, preklinjem vas da ništa ne govorite. Ako se pročuje, moj brak je uništen. Biit otac je za mene sve".

Džejni je otkrila sve, a brojni fudbalri su negirali tu priču. Kolin je međutim kasnije izjavila da je mužu oprostila i to neverstvo.

Helen je svoju stranu priče otkrila za Wayneu Sunday Mirroru 2011. za 40.000 funti. Učestvovala je u neslavnoj verziji Big Brother 2014. i osvojila nagradu od 100.000 funti. Pisala je 2017. kolumnu za Daily Star, a 2019. objavila knjigu o svom životu pod naslovom "A Man's World". Poručila je da se na bavi više prostitucijom i da se brine o majci koja boluje od demencije, piše mirror.co.uk.

(Kurir.rs/Blic žena)