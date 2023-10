PILA SAM SA MAMOM KOKTELE REDOVNO OD OSNOVNE ŠKOLE Britni u memoarima otkrila detalje BIZARNOG ODNOSA sa majkom pa spomenula i OCA

Pevačica Britni Spirs (41) u svojim dugo iščekivanim memoarima 'The Woman in Me' otkrila je brojne stvari iz privatnog života, a jedna od njih je i da bi s majkom Lin (68) redovno pila koktele, još dok je bila osmi razred osnovne škole.

- Počele smo iz zabave, negde od osmog razreda, mama i ja smo se vozile dva sata od Kentvuda do Biloksija u Misisipiju, i dok smo bile tamo, pile bismo 'daiquiris', a naše bi koktele zvale 'toddies' - ispričala je pevačica, kako prenosi People.

Daiquiri je koktel koji se dobije mešanjem ruma, šećera i svežeg soka od limete, a Spirs je podelila i da je njeno iskustvo s alkoholom bilo bitno drugačije od onog, njenog oca Džejmija.

- Sviđalo mi se što sam mogla s vremena na vreme da pijem s mamom. Način na koji smo pile nije nimalo sličan načinu na koji je to radio moj otac. Kad je pio, postajao je depresivniji i zatvarao se, mi smo postajale srećnije, življe i pustolovnije - napisala je Britni.

Rekla je i da je imala srećno detinjstvo i normalne tinejdžerske godine , odnosno 'normalne koliko su one mogle biti u njenoj porodici'.

- Bilo je nešto tako prekrasno normalno u tom periodu mog života: maturska zabava, vožnja po našem malom gradu, odlazak u bioskop... Ali istina je da su mi nedostajali nastupi - priznala je Britni.

Inače, pevačica je 1998., sa 16 godina izdala svoj prvi singl '..Baby One More Time', a kroz karijeru se borila sa zavisnostima i pritiskom medija. Godine 2008. je njen otac preuzeo brigu, odnosno stavio ju je pod konzervatorstvo, sve do 2021. godine.

Britni je otkrila da joj je taj period bio jako težak te je ranije iznela i detalje prema kojima su je roditelji kontrolisali punih 13 godina, ali je otkrila i da su prešli preko nekih stvari te da je s majkom ponovo u dobrim odnosima.

Podsetimo, u memoarima je navodno iznela i detalje o vezi sa Džastinom Timberlejkom s kojim je zatrudnela. Zajedno su bili od 1999., a do raskida je došlo 2002. godine.

(Kurir.rs/24sata.hr)

