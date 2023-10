DANAS ZARAĐUJE MILIONE, A PRE 38 GODINA STIVEN SPILBERG PRUŽIO JOJ ŠANSU: Opra Vinfri otkrila kako joj je reditelj promenio život

Iako danas zahvaljujući svom imenu, kao i poslovnom carstvu kojeg je godinama stvarala, zarađuje milione, nije uvek bilo tako. Godine 1985. Opra Vinfri je dobila ulogu u novom filmu StIvena Spilberga "Boja purpura", koji nikoga nije ostavio ravnodušnim, a za svoj angažman dobila je 35.000 dolara.

Kako danas tvrdi, za nju je to bio najbolje zarađeni novac ikada, a to iskustvo promenilo joj je život u potpunosti. Uloga Sofije urezala se svima u pamćenje, baš kao i maestralna izvedba legendarne Opre, koja je sada odlučila da delo Alise Voker pretvori u mjuzikl.

Sve je bilo spremno i u pregovorima u maju ove godine, no onda je nastupio štrajk u Holivudu, koji je sve prolongirao. Sada je cela ekipa, uključujući Danijel Bruks, Taradži P. Henson, Fanatsiju Barino i Opru, sela za "okrugli sto" kako bi javnosti otkrili detalje mjuzikla.

Tokom intervjua Bruks je zahvalila Opri, jer je njen lik Sofije iz 1985. inspirirao da i sama se uživi u istu ulogu. Priznala je kako je imala dovoljno mesta da liku udahne svoju verziju, ali isto tako da je, kada joj je bilo potrebno, uvek tražila savet od Opre.

Sama Opra Vinfri se zahvalila celoj ekipi, a potom je podelila ličnu sreću i zahvalnost što je pre gotovo 40 godina bila u filmu.

- Ne mogu vam ni opisati što sve to znači za mene - za osobu koja u životu nije želela ništa više nego glumiti u "Boji purpura". Bog me naučio predati se, i to je za mene bila velika lekcija. Nudili su mi samo 35.000 dolara za moju ulogu u filmu, a to je na kraju postalo najboljih 35.000 koje sam ikada zaradila. To iskustvo je sve promenilo i naučilo me puno toga. Osećam da je to Bog koji se kreće kroz moj život - bila je jasna Opra Vinfri, koja je potom objasnila kako je za nju rad na ovom mjuziklu i povratak prošlosti imalo posebno značenje.

