40 GODINA MLAĐI NE MOŽE DA ZADOVOLJI NJENE APETITE U KREVETU: Evo šta održava visoki libido poznate pevačice u osmoj deceniji!

Muzičku legendu Šer (77) ne interesuju komentari na račun račun njenog novog dečka koji je od nje mlađi 40 godina. Pevačica koja je oduvek volela da "dolije ulje na vatru" izjavila je da joj veza 37-godišnjim Aleksanderom Edvardsom prija i da nikad u životu nije imala bolju "akciju u krevetu" nego u osmoj deceniji.

Šer, kako pišu strani mediji, "iscrpljuje" 40 godina mlađeg producenta i ometa mu snimanja. Izvor je za "National Enquirer" rekao da je Edvards frustriran i ne zna kako da podmiri apetite pevačice.

- Evards je frustiran i ne zna šta da radi. Svaki put kad on želi nešto da završi u studiju, ona ga zove i želi još. Ispostavilo se da je to za njega previše i da će im to verovatno sahraniti vezu - tvrdi izvor.

Slavna pjevačica i njen mlađi dečko zajedno su od 2022. godine, ali šuška se da su već tokom proleća bili na pauzi, da bi se ove jeseni strasti ponovno rasplamsale.

- Šer je postala uverena da je Edvards samo iskorišćava zbog njenog statusa i njenog novca. Ali, odlučila je da će sledi svoje srce i da mu da još jednu šansu. Od tada su nerazdvojni - rekao je izvor, prenosi Radar Online.

Drugi izvor blizak paru izjavio je da je njihov odnos prožet strastima te da ‘ga ona iscrpljuje - a to nešto govori s obzirom na njihovu razliku u godinama!‘

- Šer kaže da ju je Edvards pomladio za 40 godina. Govori ljudima da je njeno zdravlje bolje nego što je bilo godinama, a to se odražava i na njen visoki libido - govori izvor.

- Nadajmo se samo da to na kraju neće oterati Edvardsa - dodaje.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

