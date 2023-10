"U KREVETU IM JE BILO EKSPLOZIVNO" Bivša žena slavnog pevača OTKRILA NJEGOVU AFERU sa princezom: "Priznao mi je SVE DETALJE"

Britanska princeza Margaret otvorila je vrata svoje spavaće sobe u prozirnom negližeu. Dok je uvodila američkog pevača Edija Fišera u svoj budoar, zapanjio ga je oštar miris "dima cigarete i skupog parfema".

Nekoliko trenutaka kasnije bili su u Margaretinom krevetu, gde je, kasnije će se prisetiti Edi, uživao u jednom od najstrastvenijih i najintenzivnijih seksualnih susreta u svom životu, koji mu je ostao toliko urezan u sećanje da je decenijama kasnije mogao da prepriča i najsitnije detalje.

Setio bi se Margaretinih "savršenih" grudi, načina na koji su njihova tela "savršeno pristajala" i kako je zahvaljujući koktelu amfetamina i steroida uspeo "višestruko" da zadovolji princezu tokom "eksplozivnog seksa". U vreme njihovog susreta, u maju 1953, Margaret je već bila tajno verena za kapetana Pitera Taunsenda, kog će morati da se odrekne jer je bio razveden.

Edi Fišer i Elizabet Tejlor foto: - / Universal images group / Profimedia

I samo mesec dana nakon veze s Fišerom, Margaret će prošetati oltarom Vestminsterske opatije na krunisanju svoje sestre Elizabete II.

Margaretinu tajnu čuvaće njena odana dvorska dama Iris Piki, koja je bila ključna u uvlačenje Edija u princezinu spavaću sobu i koju je on kasnije sam zaveo.

Svi zapanjujući detalji Margaretine veze s Fišerom opisani su u novim memoarima Edijeve bivše supruge, Teri Ričard, pod nazivom "Snovi kraljice lepote", prenosi Daily Mail.

foto: Profimedia

Edijeva ćerka, glumica iz filmova "Ratovi zvezda", Keri Fišer, prvi put je potvrdila romansu kada se pojavila u "The Jonathan Ross Show-u" 2016. rekavši: "Moj otac je imao seks s princezom Margaret. Vodili su ljubav na predivan način."

Odbila je dalje da komentariše, rekavši: "Zbog ovoga ću upasti u velike probleme."

Ali u ekskluzivnom intervjuu za The Mail on Sunday, bivša supruga Teri (69) rekla je: "Edi nikada nije govorio o princezi Margaret u javnosti, previše ju je poštovao, ali pričao mi je o njihovom susretu mnogo, mnogo puta tokom našeg braka. Osvrnuo se na to s velikom ljubavlju."

Princeza Margaret i Edi Fišer foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Fišer je bio jedan od najpoznatijih holivudskih ženskaroša i ženio se pet puta, uključujući i brak s glumačkom zvezdom Elizabet Tejlor, koja ga je "ukrala" od svoje najbolje prijateljice, Debi Rejnolds.

Ali imao je 24 godine i bio je neoženjen u maju 1953, kada je upoznao 22-godišnju Margaret na humanitarnom balu u hotelu Dorčester u Londonu.

"Već je imao 17 ploča koje su bile broj 1 s obe strane Atlantika i bio je u Londonu jer je njegova pjesma ‘Outside of Heaven‘ bila na vrhu lestvica, te je svirao niz koncerata u londonskom Paladijumu. Bio je velika zvezda, idol. Pretpostavljam da bismo mogli da ga nazovemo Harijem Stajlsom tog vremena. Princeza Margaret bila je njegova velika obožavateljka i imala je prijateljicu, ćerku američkog veleposlanika u Britaniji, koja je donela sve njegove ploče iz Amerike pre nego što su objavljene u Velikoj Britaniji. Edi je sleteo i dobio poruku od princeze u kojoj mu govori koliko se raduje što će ga upoznati na balu na kom su bile i kraljica Elizabeta i kraljica majka", otkrila je Teri, koja se za Edija udala 1975. godine.

foto: Profimedia

"Nećemo praviti toliko buke kao oni u Paladijumu, ali će nam se jednako svideti. Ja ću izazvati aplauz", napisala mu je koketna princeza.

Teri, bivša mis Luizijane, otkrila je: "Edi je bio oduševljen njome kad ju je prvi put video. Rekao mi je da je sićušna s najlepšim prodornim plavim očima. Pevao je 45 minuta na balu, a sve svoje ljubavne pesme uputio je direktno Margaret. Kada bi Edi uključio šarm, stvarno bi ga uključio."

U to vreme je mlađa sestra pokojne kraljice već bila ludo zaljubljena u konjušara Pitera Taunsenda i par se potajno verio. Njihova propala romansa prikazana je u prvoj sezoni serije "Kruna", s Vanesom Kirbi, koja glumi Margaret. Skrhana Margaret bila je prisiljena da raskine veridbu i njihovu vezu jer je Taunsend, kog je princeza nazivala ljubavlju svog života, bio razveden.

"Margaret je još uvek bila s Piterom Taunnsendom kad je upoznala Edija. Na neki način činjenica da je spavala s Edijem protivi se priči da je ona bila jadna devojka koja je bila osuđena na nesreću jer nije mogla da se uda za čoveka kog je volela. Edi mi je rekao da je ona devojka koja tačno zna šta želi i da je u noći kad se održavao bal - želela njega. Ona je pitala njega, pitala ga je da li želi da dođe u Klarens Haus kasnije te noći", otkriva Teri.

"Morate da joj se divite. Njena majka i njena sestra, kraljica, bile su na događaju i ona je imala hrabrosti da šapne Ediju na uho i predloži mu seks. Nakon bala vratio se u svoj hotel i Margaretina dvorska dama ga je nazvala i rekla da je auto na putu da ga pokupi. Edi je sišao dole i tamo je bio čovek vrlo formalnog izgleda koji ga je odvezao do Klarens. Provezli su se pored stražara i on je odveden na sporedni ulaz", otkriva.

Kada je ušao, pevača je dočekala dvorska dama Iris Piki, koja ga je sprovela kroz prelepu dnevnu sobu s klavirom do zadnjeg hodnika sa stepeništem koje vodi do vrata Margaretine spavaće sobe.

foto: Profimedia

"Edi se sećao sitnih detalja, čak i godinama kasnije. Rekao je da ograde od stepeništa imaju predivne krstove, te da ga je Margaret dočekala na vratima u prozirnom negližeu s čipkastim detaljima. Spavaća soba mirisala je na cigarete i skupe parfeme", ispričala je Teri.

Princeza mu je ponudila džin tonic, ali Fišer je već popio koktel lekova koje mu je injekcijom ubrizgao ozloglašeni lekar, poznat kao dr Filgud.

"Edi nikad nikamo nije išao bez tog čoveka", otkriva Teri i dodaje: "Pretvarao se da dobija injekcije vitamina, ali u stvarnosti je bio nakljukan mešavinom amfetamina, steroida, lekova protiv bolova i životinjskih hormona. Nije želeo da to utiče na njegovu izvedbu u spavaćoj sobi pa je pio vodu Malvern iz kristalne čaše."

Iako nikada nije javno raspravljao o seksualnom susretu, Edi bi počastio svoju ženu eksplicitnim detaljima.

"Rekao mi je da je seks eksplozivan. Margaret nije bila devica. Bila je nesputana u krevetu. To je trajalo godinama i oboje su bili zadovoljni, više puta. Edi mi je rekao da ‘savršeno odgovaraju jedno drugom‘, a ona je često vikala ‘Edi! Oh Edi!‘, iznova i iznova. Rekao je dr Filgudu kako je seks bio izvrstan, a lekar mu je rekao da ne treba očekivati ​​iste rezultate svaki put."

Edi je bio šokiran kad je ušao u Margaretino kupatilo, koje je bilo maleno, prema američkim standardima.

"Okupao se u kadi, a Margaret se našalila da je tamo okupala svoje pse ranije tog dana. Nakon seksa oboje su popili dupli viski, smejali su se i šalili. Morate da zapamtite da su u to vreme bili najveće zvezde na planeti. Dogodilo se to mesec dana pre kraljičinog krunisanja i Margaret je verovatno osetila olakšanje što je mogla da se opusti."

foto: Profimedia

Kad su popili viski, pozvali su dvorsku damu Iris i ona je odvela Edija niz stepenice, putem kojim je ušao. Sećao se svake pojedinosti godinama nakon toga. Iznad kreveta je bio luster, soba je bila ukrašena raznim nijansama ružičaste. Jastuci su bili svileni.

"Rekao je da Margaret ima najsavršenije grudi od svih žena s kojima je ikada spavao – a spavao je s mnogo žena, uključujući Liz Tejlor", otkriva supruga.

Intrigantno, Edi je rekao svojoj ženi da je takođe spavao s Iris, dvorskom damom. "Nikada nije ulazio u detalje, ali ona je očito znala gde je odseo i on bi se našalio da je otkrio šta dvorska dama čeka. Rekao je da je Margaret bila vrlo strastvena, ali Iris je spolja bila pristojna i korektna. Ali kad je bila u krevetu, bila je divlja. Bio je prilično ponosan na sebe jer je spavao s princezom i njenom dvorskom damom. Nemam pojma da li je princeza Margaret saznala da je on spavao s Iris", kaže Teri.

Edi će ponovo sresti princezu 1957, na privatnoj zabavi. Do tog perioda bio je sa svojom prvom suprugom, glumicom Debi Rejnolds, poznatom kao "američka slatkica".

Rejnolds, ujedno i majka Keri Fišer, bila je najbolja prijateljica s Elizabet Tejlor. Kad je Tejlorin suprug, producent Majk Tod, poginuo u avionskoj nesreći, Rejnolds je poslala Edija kod nje da je uteši. Nikad se nije vratio kući.

Edi se razveo od Rejnolds 1959. kako bi se oženio Tejlor. Taj brak se završio 1964, a on se zatim venčao s Koni Stivens 1967. Taj brak se završio tri godine kasnije.

Upoznao je Teri 1974. godine, kada je ona imala samo 19, a on 46 godina. Par se venčao sledeće godine, ali su se razveli 1976. "Razveli smo se, ali smo ostali zajedno još sedam godina", otkriva Teri i dodaje: "Na kraju sam ga ostavila zbog njegove droge."

foto: Profimedia

Dodala je i da nikada ne bi ispričala priču o princezi Margaret, jer je to nešto što Edi nikada nije podelio s javnošću, ali kad je Keri već to rekla javno u TV emisiji, zaključila je da je "u redu izneti detalje".

"Na čudan način, Edi je to koristio kao svoju tehniku zavođenja. Govorio bi o tome kao deo predigre. Napaljivalo ga je samo sećanje. Bio je jevrejski dečak iz Filadelfije i to što je spavao s njom, činilo mu se kao njegova sopstvena bajka iz stvarnog života."

Dvorska dama Iris Piki umrla je pre dve godine u 98. godini. Bila je ćerka advokata i konzervativnog zastupnika Osberta Pikija i ledi Džoan Kepel. Njena baka bila je Adel, grofica od Eseksa, lepotica iz Bostona koju je naslikao Džon Singer Sargent.

Iris je tokom rata radila za Tajnu obaveštajnu službu (MI6) i decenijama kasnije rekla je svojoj ćerki Emi da je dobila zadatak da izradi kopije toliko tajnih dokumenata da je bila zaključana u sobi.

Poverila joj je da se jedan dokument odnosio na izraz "teška voda", pa se vjerojatno radilo o atomskoj bombi.

Iris je bila odana Margaretina prijateljica i postala je njena dvorska dama 1952. Bila je ključna u držanju Margaretine veze s Piterom Taunsendom u tajnosti.

Teri je već 30 godina u braku s glumcem Dejvidom Sederholmom, koji se pojavio uz Šona Konerija u filmu "Lov na crveni oktobar" 1990. godine. Edi je bio sa svojom petom i poslednjom suprugom Beti Lin od 1993. do njene smrti 2001. Umro je 2010. u 82. godini.

Princeza Margaret imala je afere i s drugim holivudskim zvezdama, uključujući Pitera O‘Tulea, Dejvida Najvena i Pitera Selersa. Njen jedini brak, s fotografom Lordom Snoudonom, završio se razvodom 1978. nakon 18 godina. Umrla je 2002. u 71. godini života.

"Nadam se da bi deljenje ove priče moglo da promeni priču o njoj. Godinama su je serije poput ‘Krune‘ prikazivale kao jadnu osobu koja je počela da pije jer nije mogla da se uda za Pitera Taunsenda. Ali Edi je uvek govorio da je ona žena ispred svog vremena. Želela ga je i krenula je da ostvari svoj cilj. Nadam se da ju je to usrećilo. Znam da je njega sigurno usrećilo", zaključuje Teri.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

