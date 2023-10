NISAM ZNALA DA TO SKRIVA, ALI SAM SE IPAK SUOČILA SA TIM SKANDALOM: Britni iznela nove PIKANTNE detalje iz svog propalog braka

Problematična pop zvezda Britni Spirs je u svojim najnovijim memoarima pod nazivom "The Woman in Me" otkrila da je njen bivši muž Kevin Federlajn baš očekivao dete sa Šer Džekson kad su spomenuti plesač i Britni počeli da izlaze 2004. godine.

- Kevin je imao imidž ‘lošeg dečka‘. Kad smo se upoznali, nisam imala pojma da on ima dete, niti da je njegova bivša devojka bila u osmom mesecu trudnoće s njegovim drugim detetom - objašnjava u knjizi koja je danas ugledala svetlo dana, piše Page Six.

-Živela sam unutar ‘balona‘ i nisam imala puno dobrih, bliskih prijatelja kojima bih se mogla poveriti i od kojih bih dobila savet. Nisam imala pojma za to i tek mi je neko nakon određenog vremena rekao da Kevin ima novo dete - rekla je Britni.

Spirs se seća da isprva nije verovala vestima, ali nakon što se suočila s Federlajnom, bio je iskren.

- Imaš li dete? - upitala sam.

- Imate decu? Ne samo jedno dete, nego dvoje dece? - priseća se kako ga je pitala.

Prr nego što je upoznao Spirs, Federlajn je bio veren sa Džekson s kojom je 2002. godine dobio ćerku Kori. Zvezda serije "Moesha" rodila je njihovog sina Kaleba nedugo nakon što se plesač počeo viđati s pevačicom.

Nakon što je Federlajnov ljubavni trougao dospeo na naslovne, Džekson je istupila u javnost i tvrdila da su još "uvek bili zajedno kad je on počinjao sa Spirs". Međutim, glumica, koja danas ima 47 godina, izjavila je tada novinarima da su ona i njen bivši verenik, koji sada ima 45 godina, ostali "stvarno dobri prijatelji" uprkos njihovoj drami.

Spirs i Federlajn venčali su se kasnije te godine i dobili su dva sina, Šona Prestona i Džejdena, pre nego što su se razveli 2007. godine.

U svojim memoarima, dobitnica Gremija (41) opisuje kako se borila s postporođajnom depresijom tokom svoje gorke borbe oko starateljstva s DJ-em.

- Kevin je sve pokušao uveriti da sam potpuno van kontrole - priseća se i ističe kako je govorio da više ne bi trebala viđati decu, uopće, ikada - stoji u memoarima.

Nakon što je Spirs stavljena pod starateljstvo 2008. godine, odnosno, nakon dve prisilne psihijatrijske hospitalizacije, ponovo je dobila starateljstvo nad Prestonom i Džejdenom. Ovih dana, pevačica ima komplikovan odnos sa svojim sinovima, iako je Page Six nedavno izvestio da su se ponovo zbližili malo pre nego što su se tinejdžeri preselili na Havaje sa svojim tatom u avgustu. Federlajn takođe ima dve ćerke, Džordan i Pejton, sa svojom sadašnjom suprugom Viktorijom Princ.

