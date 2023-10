SLAVNI FUDBALER JE BIO LUD ZA MEGAN MARKL: Obletao je oko vojvotkinje, a evo kako je IZBEGNUT susret koji je mogao da PROMENI SVE

Susret Megan Markl i princa Harija na koji su ih nagovorili prijatelji 2016. godine i dve godine kasnije kulminirao je velikom romantičnom pričom i raskošnim venčanjem američke glumice mešane rase i petog u naslednom redu za britansko presto. A malo je nedostajalo da do susreta i sve te silne romantike, raskoši, roditeljstva, pa i razdora među Vindzorima koji je ovaj par izazvao, nikada ne dođe.

Megan bi imala sasvim drugačiji život da je pristala na izlazak i druženje s fudbalerom Ešlijem Kolom, engleskim reprezentativcem i bivšim igračem Čelzija, a tada Rome. Kol je bio jako zagrejan za zvezdu "Suitsa", a Megan u iskušenju da pristane na izlazak s njim.

No, kako to piše u ljubavnim romanima, sudbina joj je poslala pomoć i to preko londonske šou bizniz novinarke Kejti Hind. Ona je Megan nagovorila da odbije Kola. Zabavna je to priča, posebno iz današnje perspektive.

Kejti je Megan rekla kako je Ešli na ostrvu poznat po varanju svojih devojaka, što je njoj bilo dovoljno da se ne upušta u vezu s njim. Novinarka je to ispričala tek sada ali i priznala kako se i danas ponekad pita "šta bi bilo kad bi bilo" i kako bi stvari izgledale da nije upozorila Megan na Kolovu sklonost ka švrljanju.

Kol, koji je imao sjajnu karijeru u Čelziju i Arsenalu, te stotinu puta nosio reprezentativni dres u privatnom životu nije baš pokazivao pohvalne osobine. Njegov brak s pevačicom i voditeljkom Šeril Kol, s kojom se venčao 2006. godine, neprekidno su tresle glasine o njegovoj neveri. On ih je žestoko (i po mnogima neuverljivo) negirao. Na kraju su, 2010. godine objavili da se razvode, a razlog su bile njegove nove navodne vanbračne afere. Šeril je zatražila razvod jer više nije želela da trpi takav život.

- Ako je ikad postojao presudan trenutak, onaj filmski trenutak, to je bio taj trenutak kada sam tridesetgodišnjoj američkoj glumici koja mi je ispričala da je obleće slavni fudbaler, rekla da se drži podalje od njega. - rekla je Hind - Da sam ćutala ili joj rekla neka proba da bude žena fudbalera, sve bi bilo drugačije. Možda bi se njih dvoje i venčali. A onda... Bi li princ Hari još uvek bio zaposleni član kraljevske porodice u Velikoj Britaniji, cenjen i popularan član firme? Bi li još uvek bio blizak s ocem, bratom i snajom?

U zamišljanju šta bi bilo da ona nije uticala na dešavanja, Hind je zamislila celu alternativnu priču za princa.

- Hari bi se možda ponovo spojio s nekom od svojih bivših devojaka, recimo s Čelsi Dejvi ili Kresidom Bonas. I možda bi susreo nekog novog i danas živeo mirnim porodičnim životom u Kensingtonskoj palati ili u Vindzoru. - kazala je. Nije procenjivala šta je bolje i za koga, nije otkrila je li joj danas žao. Samo je iznela priču.

U našoj stvarnosti, Megan je poslušala savet i preskočila fudbalsku zvezdu. Ona i Hari našli su se na piću i vrlo brzo kliknuli. Ili, kako je to ispričala Megan u intervjuu za BBC pre par godina: "Mislim da smo jako brzo i jedno i drugo rekli: "A šta radiš sutra? Mogli bi se opet naći?‘"

