KO JE ĆERKA SRPSKE PRINCEZE JELISAVETE: Katarina glumila u DINASTIJI, njena naslednica se jedva izvukla iz OKRUTNE SEKTE

Katarina Oksenberg udala se 21. oktobra za biznimena Elisa Džounsa, sa kojim se verila u julu ove godine. Slike sa venčanja objavila je sinoć na Instagramu.

Dobila je pregršt čestitki, među kojima su i one iz naše zemlje.

Glumica Katarina Oksenberg (62) je ćerka kneginje Jelisavete Karađorđević i njenog prvog supruga Hauarda Oksenberga, bliskog prijatelja porodice Kenedi, koji se bavio proizvodnjom odeće. Rođaka je brojnih članova evropskih dvorova, među kojima su princ Edvard, vojvoda od Kenta, princ Majkl od Kenta, bivša španska kraljica Sofije, kralj Felipe VI od Španije, princ Vilijam i Čarls III.

Ćerka Jelisavete Karađorđević Katarina Oksenberg školovala se u Lycée Français Charles de Gaulle u Kensingtonu u Londonu, na Univerzitetu Kolumbija pa u školi St. Paul's School.

Ljubitelji glume dobro je poznaju. Debi u glumačkoj profesiji ostvarila je u TV filmu "The Royal Romance of Charles and Diana". Bilo je to 1982. i u ovom ostvarenju glumila je čuvenu princezu Dajanu. Lik Lejdi Di tumačila je i u "Charles and Diana: Unhappily Ever After "(1992).

Dve godine kasnije postala je članica glumačke postavke kultne ABC serije "Dinastija". Pripala joj je uloga Amande Karington. Taj lik tumačila je do 1986. Sapunicu je napustila zbog spora oko honorara. Njen portparol rekao je da je dobrovoljno otišla iz serije, ali je bilo navoda da se radilo o otkazu, kako su pisali San Francisco Chronicle odnosno Associated Press.

Osvajala je i talentom i lepotom, glumila je i u "Roman Holiday" i "The Lair of the White Worm", a 1986. postala prva članica plemićke porodice koja je vodila emisiju "Saturday Night Live". Od 1993. do 1994. igrala je u seriji "Acapulco H.E.A.T".

Na ulogu iz "Dinastije" podsetila je u TV filmu "Dynasty: The Making of a Guilty Pleasure" pa u specijalu "Dynasty Reunion: Catfights & Caviar".

Pre četiri godine producirala je film "Escaping the NXIVM Cult: A Mother's Fight to Save Her Daughter" koji je govorio o borbi njene porodice sa sektom u čije kandže je upala njena ćerka Indija Oksenberg. Kaatrinu je glumila Andrea Rot.

Katarina Oksenberg je ćerku indiju dobila 1991. sa osumnjičenim krijumčarom droge Vilijamom Šafrom. Prvi put se udala 1998. za producenta Roberta Evansa, venčanje je organizovano na Beverli Hilsu, a brak je ponišen samo devet dana kasnije.

Na snimanju filma "The Collectors" 1999. upoznala je poznatog glumca Kaspera van Dina, sa kojim je sarađivala i na filmu "The Omega Code". Venčali su se u Las Vegasu. Imaju dve ćerke Amandu Maju (22) i Selest (20).

Prema brojnim zajedničkim fotografijama objavljivanim na Instagramu, izgledali su kao srećan par. On je 2015. podneo zahtev za razvod. Deset godina pre toga imali su svoju rijaliti emisiju "I Married a Princess", koja se emitovala u Americi i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Elis Džouns je predsednik kompanije "Wasserstein & Co". Bio je glavni izvršni direktor ove firme od osnivanja 2001. do 2012. Ima 25 godina iskustva u investicionom bankarstvu. Radio je i kao direktor banke Salomon Brothers u Njujorku, a karijeru je počeo u njujorškoj banci "The First Boston Corporation".

Bio je član Upravnog odbora više kompanija: "Harry & David", "Encompass Digital Media" i "Access Scientific", "Lazard", "Meyer Material", "Odwalla", "All-Clad" i "IMAX". Bio je i predsednik Savetodavnog odbora "Yale School of Management" i član odbora "Cate School"

Ima diplome "Yale School of Management" i Univerziteta Kalifornija (Berkli), navodi se na alphaedison.com.

Indija Oksenberg bila je sedam godina u kandžama sekte NXIVM koji zahteva odnos gospodar-rob prema svojim sledbenicima.

Žigosanje članova je takođe jedan od surovih rituala. U dokumentarnoj seriji emitovanoj prošle godine Indija je otkrila sledeće detalje:

"Moglo bi se reći da me je mama upoznala sa NXIVM-om, ali zajedno smo ušle u taj kult. Bila je 2011. godina, napustila sam fakultet nakon samo godinu dana, nisam bila sigurna šta treba da radim i bila sam potpuno izgubljena. Trebala mi je sigurnost i da znam kuda da krenem dalje. Prijateljica moje mame preporučila mi je organizaciju za samopomoć pod nazivom NXIVM, koja je bila "promovisana" kao kurs za sve one koji su preduzetnički orijentisani".

Nastavila je: "Gledajući unazad, vidim da je bilo znakova upozorenja. Na čelu grupe nalazio se Kit Ranijer, čovek koga su svi voleli, ali o kome niko nije mnogo znao. Zbog ogromne propagande počela sam da ga posmatram Kita kao svog mentora. Govorila sam mu o svom odnosu sa majkom i o iskustvima iz ranog detinjstva. Pričala sam mu o svojim snovima i strahovima. Ono što tada nisam znala jeste da on tako dolazio do informacija. Učinio je da se osećam posebno samo da bi me polako slomio i zatim sistematski kontrolisao".

U tom dokumentarcu pojavila se i Jelisaveta Karađorđević koja je bila protiv odluke ćerke i unuke da se pridruže "kursu", ali je takođe želela da poštuje njihov izbor ne znajući šta se zapravo dešava. Katarina Oksenberg je o paklu kroz koje su prošle ona i ćerka govorila i 2018. u emisiji Megin Keli. "Pitala sam je da li je svesna šta ima na svojoj koži, rekla je: "Neki latinski simbol'", ispričala je o žigu na telu svoje ćerke koji su zapravo bili inicijali osnivača sekte Kita Rejinera i njegove desne ruke glumice Alison Mak.

"Ja sam je tamo uvela i zato je moja odgovornost da je odatle izvučem. U početku sam osećala užasnu krivicu jer sam učestvovala u tome da moja ćerka uđe u tako devijantnu i opasnu organizaciju. A onda sam počela da se informišem o svemu tome.

Razgovarala sam sa brojnim stručnjacima i oni su me pitali: "Hoćeš li prestati da kriviš sebe zbog toga? Takvi kultovi su mašine", dodala je. Kit je 2018. uhapšen u Meksiku zajedno sa glumicom Alison Mak, i prebačen je u SAD zbog optužbe da je prisiljavao sledbenice da postanu robinje za starije članove. Rejiner i Mak izjasnili su se da nisu krivi za prijavu trgovine ljudima. Sledbenici njihovog kulta bili su i žrtve silovanja - tom nasilju bila je izložena i Indija.

"Njoj su isprali mozak i zbog toga moram da idem da je probudim. Jako se bojim. Veliki je to stres za mene. Katarina stiže danas u Njujork iz Kalifornije i čule smo se. Velika je ovo muka, ali ona je smirena i više se ne boji, jer ide sve da otkrije. Uvek postoje načini ako nekog želite da nađete. Ili policija, ili neko drugi. Ne znam da li ćemo angažovati policiju, to zavisi od moje ćerke. Ja idem da joj dam podršku. Katarina je jako srećna što je on uhapšen. Njoj je svanulo i sve će da otkrije", rekla je 2018. Jelisaveta za "Blic".

Iste godine je o unuci Indiji za "Stori" izjavila: "Svakodnevno smo u kontaktu, ja sam neko ko može najviše da joj pomogne. Imala sam sličan odnos sa svojom bakom. Indija se ljuti na majku, ali na mene nikada. Uvek kada želim da pričam sa njom o toj sekti i kada joj kažem da ne treba da bude njihov član, ona pokušava da me ubedi da nisam u pravu i da je to veoma plemenita organizacija, što nije tačno.

Poslednji put smo se videle u novembru prošle godine i bila je ista kao i uvek, lepa i nasmejana, ali primetila sam da je stalno odsutna. Misli su joj konstantno lutale, nije bila prisutna, što me je veoma zabrinulo. Želim da skrenem pažnju i svim građanima naše zemlje da vode računa o svojoj deci, jer takve organizacije postoje i kod nas, mada se o tome ne priča".

