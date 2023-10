"ČAST MI JE DA STANEM RAME UZ RAME SA DRAGANOM" Negovan Jovičić o učešću u šou i prvoj saradnji sa Bebom i Jovankom

Negovan Jovičić, učesnik šoua "Rame uz rame sa Draganom", koji se vikendom emituje na Kurir televiziji, živi u Surčinu i ima 31 godinu. Ples je njegova strast, a zanima ga i video-produkcija. Plesom se bavi od osme godine, glavni krivac za to je njegova sestra.

U intervjuu za Kurir, Negovan je otkrio da se za ovaj šou prijavio da bi se ples u muzičkom svetu vratio na velika vrata.

- Plesom se bavim od drugog razreda osnovne škole. Moja sestra je išla na folklor i tako dođe s treninga i kaže: "Aj da ti pokažem šta smo radili", i ja sam zavoleo pored nje, išao sam da gledam probe, i onda je to prešlo u ljubav i stil života. Upisao sam balet i to je onda raslo, raslo i evo me ovde. Ali folklor mi je matična baza.

foto: Zorana Jevtić

Kad si imao priliku da prvi put sarađuješ s poznatim izvođačima?

- Ozbiljniji projekat mi je bio upravo s Bebom i Jovankom. Radili smo tada poznati šou. Nakon toga bilo je raznih saradnji i van plesa, bavim se i organizacijom snimanja spotova.

Koliko je teško biti plesač?

- Bilo je mnogo kriza, ali kad radiš ono što voliš, ne doživljavaš to kao posao. Fizički bude naporno, ali kad na kraju rezimiram svoje rezultate i vidim šta sam sve uradio, dobijem satisfakciju i zaboravim sve što je bilo naporno. Ustaneš i kažeš: "Daj još." Nova tura, nova avantura.

Sarađivao si s grupom Hurricane, Teom Tairović, kakva iskustva nosiš iz tih saradnji?

- Pozitivne su, dobre, vredne, meni je sve to bilo sasvim u redu. Nisam imao problematičnih momenata. Nemam ništa loše da kažem.

Da li ti se nekad desilo neko loše iskustvo?

- U, da, toga ima stalno. Ali uzrok svih tih loših dešavanja je loša komunikacija. Ja sam shvatio da ako planem u trenutku, to neće doneti ništa dobro. Naučio sam da kontrolišem stres i nervozu. Nema kukanja, fokus je na poslu. Kad dođe do problema, gledam da ga rešim. Ako ne može da se reši, nađem način da ga ipak rešim. (smeh)

foto: Miomir Milić

Kako si se odlučio da budeš u šouu "Rame uz rame sa Draganom"?

- Dvoumio sam se dosta zbog vremena, jer ovo je ozbiljno i dugo traje. Ovde se radi o plesu i umetničkom svetu. Mi smo reprezentativci plesa, ako mi ne uradimo ovo kako treba, neko ko se ne bavi ovim reći će da je mlako, pa smatram da se za ovaj šou mnogo mora potruditi. Kroz ovaj projekat dobijemo mogućnost da se ples vrati u muzički svet na velika vrata i zbog toga sam odlučio da budem ovde. A i čast mi je da probam da budem rame uz rame sa Draganom.

Da li prvi put sarađuješ sa Draganom?

- Sad da, ovo je prvi put.

foto: Zorana Jevtić

Šta očekuješ od takmičenja?

- Ne očekujem ništa veliko. Očekujem da nagradu ponese neko kome je to bitno, a od šoua očekujem da se umetnički svet vrati na mesto koje zaslužuje.

Koji su tvoji planovi?

- Pa to kod mene ne ide baš tako. Moram da planiram, a ne volim. (smeh) Klijente očekujem, pa ko se pojavi, tu sam.

Šta bi poručio kolegama iz takmičenja?

- U salu i radi! (smeh)

Marko Jović

