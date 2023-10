OVO JE DEVOJKA ŠVARCENEGERA KOJU KRIJE OD JAVNOSTI: Viđaju se godinama, a zbog 1 DETALJA svi su ubeđeni da se glumac OPET ŽENI

Arnold Švarceneger posle dugogodišnje veze sa Heder Miligan navodno želi da još jednom kaže sudbonosno "da", piše "Page Six".

Arnold Švarceneger i njegova dugogodišnja devojka završili su na naslovnicama stranih medija posle paparaco fotografija na kojima se vidi da Heder ima veliki dijamantski prsten na ruci.

foto: TOPSTAR / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Redakcija "Page Six" je kontaktirala mendžment glumca koji je odgovorio da Švarceneger nije veren i da ne žele više ništa dalje da komentarišu.

Naime, priča o veridbi je počela posle fotografija koje su zabeležene u Velikoj Britaniji u toku promotivne kampanje za Švarcenegerovu knjigu "Be Usefil: Seven Tools for Life.

foto: TOPSTAR / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Arnold i Heder su zajedno od 2013. godine i počeli su da se viđaju dve godine posle Švarcenegrovog razvoda sa Marijom Šrajver.

Par se upoznao posle glumčeve operacije ramena, a Marija je bila njegov fizioterapeut.

"Svima sam savetovao, naročito sportistima koje poznajem, da idu na rehabilitaciju kod nje. Posle operacije i snimanja filma želeo sam da joj se zahvalim i izveo je na večeru, tako je sve počelo", rekao je Arnold za "People" magazin.

(Kurir.rs/Blic žena)