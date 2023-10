JELENA ĐOKOVIĆ NIJE IMALA KAD NI KOSU DA OPERE: "Sad stignem i da se našminkam" Nije marila za izgled, a onda se sve promenilo

Supruga najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića (36), Jelena Đoković (37), progovorila je o svojoj nezi i izgledu, te uporedila koliko se posvećivala sebi dok su deca bila mala sa sadašnjim vremenom.

Novak i Jelena su zajedno 18 godina, a više od decenije i Jelenu kamere i fotoaparati prate u stopu.

Dok su sin Stefan (9) i ćerka Tara (6) bili mali, Jelena, kao i sve požrtvovane majke, nije imala mnogo vremena da se sređuje i posveti šminkanju i frizuri.

Narod ju je povremeno negativno kritikovao zbog toga iako je Jelena bila svoja i opuštena, ali je u poslednje vreme i te kako hvale.

Jelena sada u ložama teniskih stadiona, kada je njen suprug na terenu, izgleda bolje nego ikad i oduševljava svežim izgledom i damskim kombinacijama.

Diplomirana ekonomistkinja otkrila je u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 telviziji šta se to promenilo i zašto ranije nije toliko pažnje pridavala svom izgledu.

- Jasno mi je da postoje norme u našem društvu kako žena treba da izgleda, ali ja nisam nužno opterećena time i tim intenzitetom kao što mi to nalaže pozicija. Sada imam pomoć i moja deca su porasla pa mogu i da operem kosu češće i da sredim frizuru i da se možda našminkam, što nisam praktikovala neko vreme. Ranije, ako je meč u 15 do 1, ja znam do kad sam sa klincima i za to imam vremena, pa brzo idemo da navijamo za tatu - ispričala je Jelena.

Ona je potom objasnila da je ostala svoja i kako ona doživljava sportske događaje.

- Mečevi su sportski događaji, mesto gde smo mi emotivno ukjučeni. Ljudi kad odu na fudbalski ili košarkaški meč, ne razmišljaju toliko o izgledu već o energiji, šta će da daju, šta će da dobiju. Mislim da sam ja takva osoba, iako mi je jasno da je tenis drugačiji sport i da zahteva drugačije. Ja mislim da sam ispoštovala koliko sam mogla, a da ipak ostanem svoja - zaključila je Jelena.

