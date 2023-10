DRAGANA MIĆALOVIĆ POSETILA LUKU U SEMEGNJEVU: Emotivna objava iz njegovog doma RAZNEŽILA SRBIJU: "Srce hoće iz grudi" (FOTO)

Momak iz sela Semegnjeva kod Zlatibora, Luka Crepuljarević koji je postao glavna atrakcija kada je otkrio kako sa dvadeset jednom godinom provodi vreme sa kravama i ovcama, dok za sve to vreme studira, sada je objavio sliku sa našom poznatom glumicom.

Naime, glumica Dragana Mićalović, posetila je Luku, a oni su taj trenutak ovekovečili emotivnom objavom na svojim društvenim mrežama, koja je oduševila celu Srbiju.

Luka se najpre zahvalio Dragani što je došla da ga poseti:

"Puno srce kada znam koga sam imao priliku da ugostim u svoj porodični dom u Semegnjevu", napisao je Luka, a potom se i Dragana oglasila:

"Hvala, dragi Luka, što ste nas primili i ugostili! U mom životu ovaj dan obeležen je novim prijateljstvom", napisala je Dragana.

Glumica je zatim podelila kadrove iz Lukinog mesta.

Podsetimo, Luku je na Instagramu donedavno pratilo manje od hiljadu ljudi, a taj broj sada dostiže skoro 40.000 pratilaca.

Luka je nedavno za "Blic" otkrio da je dobio podršku glumice Slobode Mićalović, Miloša Bikovića i mnogih drugih, a posebno se zahvalio pevaču Nikoli Rokviću.

- Nikola mi je pisao i finansijski mi pomogao. Moram to da istaknem i da mu se zahvalim, iako ja nikada nisam tražio finansijsku pomoć, niti mi je to cilj, on je insistirao – rekao je Luka.

