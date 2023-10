"PRE TE ULOGE IMAO SAM SAMO 11 DOLARA U DŽEPU": Metju Peri se pre dve godine sreo sa prijateljima, a zbog ovoga je ZAPLAKAO FOTO

Metju Peri bio je više nego emotivan kada se 2021. okupio sa ostalim glavnim glumcima serije "Prijatelji", Dženifer Aniston, Lisom Kudrou, Kortni Koks, Dejvidom Švimerom i Metjuom Leblankom. "Bilo je to neverovatno vreme. Postali smo najbolji prijatelji", rekla je Monika Geler dok je posmatrala scene iz sitkoma. "Da, sad ću zaplakati", odgvorio je Čendler.

Kao i ostali glumci, Metju Peri vratio se te 2021. godine u čuvene stanove gde se snimalo od 1994. do 2004. Poslednju epizodu 10. sezone gledalo je čak 500 miliona ljudi.

foto: Profimedia

Dženifer Aniston bila je tu da uteši Metjua Perija, kao i ostale kolege. Na ponovnom okupljanju glumac je rekao da je imao 11 dolara u džepu pre nego što je dobio ulogu u "Prijateljima" kao i da se borio sa napadima panike dok je učio tekst zbog problema sa mentalnim zdravljem i zavnisnostima od droge i alkohola.

foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Najdraža epizoda iz "Prijatelja"

Otkrio je tada i da mu je najdraža epizoda The One Where Everybody Finds Out u kojoj je razotkrivena njegova romansa sa Monikom Geler (Kortni Koks).

Metju Peri od kog su se oprostili autori serije "Prijatelji", poručio je u emisiji Good Morning America o važnom susretu sledeće: "Ponovno okupljanje ove ekipe - znao sam da će to biti stvarno ozbiljno emocionalno iskustvo. I bilo je".

foto: Profimedia

Ni Kortni Koks nije mogla da zaustavi suze kada su se svi ponovo sreli: "Mislim da niko nije imao pojma koliko ćemo biti emotivni kad uđemo na set".

'Istina je da nisam plakala dok sam izlazila na set. Ali sada ne mogu da prestanem", dodala je Lisa Kudrou dok je Dženifer Aniston na početku susreta rekla: "Vrata su otvorena".

Čendler je jedva zaplakao, ali Peri ....

Suze Metjua Perija sa okupljanja podsetile su mnoge kako je Čendler Bing kog je glumio, imao problema da zaplače.

Sigurno se sećate epizode u kojoj je na sve načine probao da pusti suze da bi se na kraju rasplakao zbog Rosa i Rejčel pitavši se: "Zašto njih dvoje nikako da budu zajedno".

foto: Profimedia

Prijatelji su se tog dana vratili kući, ali prijateljstvo koje ih je spajalo i spaja nose uvek sa sobom.

Metju Peri pronađen je u subotu uveče mrtav u svom đakuziju, na imanju u Los Anđelesu. Hitna pomoć konstantovala je smrt na licu mesta. Sumnja se da se glumac utopio, čeka se zvaničan izveštaj o uzroku smrti.

(Kurir.rs/Blic žena)