SMRT SPREČILA METJUA PERIJA DA DOĐE U SRBIJU? U Americi njegovi memoari PLANULI ZA DAN i nema ih nigde, a evo kad stižu kod nas

Memoari Metjua Perija "Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar" ponovo su bestseler širom sveta, a njegova autobiografija biće dostupna na srpskom jeziku u decembru, najavili su iz "Lagune".

Kako Kurir saznaje, plan je bio da čuveni glumac održi promociju svog dela i u Beogradu u sklopu evropske turneje, koja je bila planirana narednog leta. Međutim, iznenadna smrt Perija u subotu sprečila je njegov dolazak.

foto: lcv / Alamy / Alamy / Profimedia

Gostovanje televizijske zvezde koštalo bi između 100.000-200.000 evra, koliko je honorar za umetnike tog ranga.

Knjiga, koja je odmah postala bestseler Njujork tajmsa nakon što je prvobitno objavljena prošlog novembra, opisuje Perijev život i karijeru, uključujući mučna otkrića o njegovom iskustvu sa zavisnošću.

- Sve je to izletelo iz mene. Nije bilo tako teško napisati knjigu. Teže je to pročitati, jer kažete: "Vau, ovo je užasna priča." Ali postoji određena doza humora koja se prožima kroz to - rekao je glumac o procesu pisanja. Bez zadrške Peri živo prikazuje svoju borbu sa zavisnošću i dubokim, neizlečivim bolom u sebi koji ju je raspirivao, iako se činilo da ima sve što čovek može da poželi.

- Ćao, zovem se Metju, mada me možda znate i pod drugim imenom. Prijatelji me zovu Meti. I trebalo bi da sam mrtav - proročke su reči kojima je započeo svoju priču.

foto: Printscreen YouTube

Zvezda serije "Prijatelji" napisao je iskrenu priču o sebi, u kojoj je otkrio detalje svog života, od dečjih ambicija do slave, preko zavisnosti i oporavka nakon ozbiljne zdravstvene krize koja mu je ugrozila život. Iskreno i srdačno, jedinstvenim i prepoznatljivim tonom, s puno Čendlerovskih opaski i sarkazma, Metju Peri opisuje rasparanu porodicu koja ga je odgajila (a istovremeno ga prepustila samom sebi), želju za priznanjem koja ga je gurala ka slavi i ogromnu prazninu unutar sebe, koju nije moglo da ispuni čak ni ostvarenje najvećih snova.

Govori i o miru koji je pronašao kada se oslobodio zavisnosti, kako se osećao povodom sveprisutnosti serije "Prijatelji", deleći ujedno priče o svojim kolegama i drugim zvezdama koje je sreo na tom putu.

foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Inače, Perijevi memoari, koji su već prodati u milion primeraka širom sveta, dostupni su na Amazonu, u "Barns i Noblu" i "Volmartu" u izdanjima tvrdog poveza, a korisnici mogu unapred naručiti ovu verziju i u mekom povezu, koja će biti dostupna tek 12. marta 2024. "Laguna" je kupila prava za ovu knjigu pre šest meseci, a do Noći knjige u decembru knjiga će se naći u knjižarama širom zemlje, najavili su iz ove izdavačke kuće.

Konačno se oglasili "Prijatelji"

foto: Warner / AFP / Profimedia

Glumci Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lisa Kudrou, Met Leblank i Dejvid Švimer, sa kojima je Peri igrao u hit seriji "Prijatelji", oglasili su se 48 sati nakon njegove smrti u zajedničkom saopštenju za magazin Pipl.

- Sve nas je potpuno uništio gubitak Metjua. Bili smo više od glumaca u seriji. Mi smo porodica. Ima toliko toga da se kaže, ali sada ćemo odvojiti vreme da tugujemo i procesuiramo ovaj nedokučiv gubitak. S vremenom ćemo reći više, kako i kada budemo mogli. Zasad naše misli i naša ljubav su sa njegovom porodicom, njegovim prijateljima i svima koji su ga voleli širom sveta - naveli su u saopštenju.

(Kurir.rs)