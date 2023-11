BALKANSKE SVADBE O KOJIMA JE BRUJAO SVET: Đoković zakupio ostrvo, Ceca dobila dukat iz 1700. godine, a kod Lepe Brene HAOS!

Foto: Printskrin / You Tube

Na Balkanu život poznatih ličnosti prati se u stopu, baš kao u Holivudu. Ali kada dođe dan da izgovore sudbonosno “da” to bude ispraćeno pod budnim okom javnosti. Brojne poznate ličnosti, počevši od Novaka i Jelena Đoković, Svetlane i Željko Ražnatović, Lepe Brene i Boba Živojinović, Nikolina Pišek i Vidoje Ristović, Jelena i Saida bin Draija, su dale pravo bogatstvo za samo jedan dan.

Ali krenimo redom, kako su izgledale svadbe najpoznatijih javnih ličnosti Srbije. Novine su danima 1991. godine pisali o venčanju jugoslovenske zvezde Lepe Brene i proslavljenog tenisera Slobodana Bobe Živojinovića. Nazivali su je “svadba decenije”, a sve se desilo 7. decembra 1991. godine u tada najprestižnijem hotelu "Interkontinental". Preko 600 gostiju koji su danima pristizali u Beograd, a na meniju se nalazi 650 specijaliteta koje su kuvari danima pripremali.

Bobin kum bio je teniski stručnjak Jan Cirijak, dok je Brenin bio njen dugogodišnji menadžer Raka Đokić za kog je pevačica bila veoma vezana. Tog jutra Bobin kum je privatnim avionom stigao u Beograd, da bi istog dana kasno uveče otišao za Antverpen, gde je imao poslovne obaveze zbog čega nije mogao u potpnosti da uživa u svadbi. Najvredniji poklon je svakako bio automobil marke Mercedes, dar Bobinog velikog prijatelja i teniskog kolege Borisa Bekera.

O tome kolika je pažnja posvećena Breninom i Bobinom venčanju dovoljno svedoči i podatak da se čak dva dnevnik tadašnje televizije Beograd direktno uključivao u prenos svadbe i gledaocima saopštavali brojne detalje sa ove ceremonije. Čitava svadba je snimana, a video kaseta prodata je kasnije u više desetina hiljada primeraka. Bila je to najveća i najgrandioznija svadba bivše Jugoslavije, a koštala je oko 50.000 nemačkih maraka. Zanimljivo je da su sve pozivnice su imale ugravirane monograme BB. Tada se u medijima pojavila priča da su pojedini ljudi za nekoliko hiljada maraka hteli da otkupe pozivnicu za svadbu, kako bi mogli da prisustvuju ovom događaju. Mladenci su bili odlično raspoloženi i "sudbonosno da" izgovorili su glasno, a nakon sklapanja braka mlada je bacila bidermajer, koji je otišao u ruke njene dobre prijateljice i mlađe koleginice - Dragane Mirković, dok je goste zabaljala Vanesa Šokčić.

foto: Printscreen

Napravljena je ogromna torta sa jestivim reketima i pločama, a “Dnevnik 2” je prekinut kako bi se mladenci direktno uključili u program. Međutim došlo je do manjeg peha. U sali u kojoj je trebalo da se održi sama ceremonija venčanja, došlo je do pucanja vodovodne cevi samo nekoliko sati pre održavanja, pa su celu scenografiju prebacivali u drugu salu. Belu venčanicu radila je čuvena modna kuća Dior isključivo za Brenu i to po njenim merama, dok je maldoženja odabrao crni smoking.

Danima se spekulisalo da su mladenci potrošili milione, a Brena je imala spreman odgovor za to:

- Sve što trošimo zaradili smo sopstvenim rukama, trudom i radom. Živimo u suludom vremenu, po opredeljenju sam kosmopolita, koji poštuje svaku veru i naciju. Uvek računam na ljudski razum. Boba i ja smo svetski ljudi i ne spuštamo se na nivo šovinista i njihovih razmišljanja. Zašto bi se posle toliko saznanja vraćali u nešto prevaziđeno. Oni koji žele neke se vrate, moj Boban i ja ići ćemo samo napred. A zajedno ćemo imati još više snage za to - rekla je Brena nekoliko sati posle venčanja prisutnim medijima. Lepa Brena i Slobodan Živojinović i danas žive u srećnom braku. Imaju dva sina, a sa njima živi i Bobin sin iz prvog braka. 2016. godine proslavili su srebrnu svadbu.

Sledeća svadba dešava se četiri godine kasnije. Pričalo se da se da je to “svadba veka”. Tih dana sve naslovne strane bile su skoro pa iste i naslovi su glasili “Venčali se Željko Ražnatović Arkan i Svetlana Ceca Veličković, najpopularnija pevačica u Srbiji i Jugoslaviji”. U “Večernjim novostima” naslov je glasio: “Ceca je otišla u legendu, a svet je dobio novu zvezdu Svetlanu Cecu Ražnatović”.

Sve se odigralo 19. februara 1995. godine a koja se prenosila uživo na televiziji. Nakon dva sata putovanja Željko je stigao su u Žitorađu, a potom je usledio tradicionalni srpski običaj gađanje jabuke iz puške. Zanimljivo je da je tek iz šestog puta mladoženja uspeo da obori malu jabuku koja je bila postavljena visoko na drvetu. Usledila je kupovina mlade, a glavnu ulogu u toj priči imali su Arkan i Cecina rođenda sestra, Lidija Veličković, danas Ocokoljić.

Prvo je Ražnatović dao nekoliko štoseva nemačkih maraka, a kada je Lidija rekla da je to nedovoljno, Arkan je pozvao jednog momka koji je pred njim otvorio akten-tašnu u kojoj je bilo ogromna svota novca i skupocena narukvica od dijamanata. Ali to nije bilo dovoljno, te je mladoženja sa ruke skinuo zlatan sat i vredan prsten, a to su učinili i njegovi prijatelji. Verovali ili ne, tada su procene bile da vrednost svih nabrojanih stvari prelazio iznos od pola miliona maraka. Potom su se mladenci i svatovi zaputili u crkvu, gde je veliki broj sveštenstva prisustvovalo ovom venčanju, a Ceca je u crkvu ušla u raskošnoj venčanici, dok su dugački veo vukli devojčica i dečak. Kuma Svetlane Ražnatović bila je Maja Pavić, tada jedna od najpoznatijih TV voditeljki tog vremena, dok je kum Željkov bio Borislav Pelević. Bidermajer je uhvatila Cecina sestra Lidija.

foto: Printskrin / You Tube

Nakon što je venčanje obavljeno, mladenci su napustili crkvu Svetog Arhangela Gavrila i uputili su se u porodičan dom gde ih je čekala Željkova majka Slavka Josifović koja je Ceci poklonila zlatni dukat. Tada je izgovorila rečenicu: “Darujem te ovim zlatnim dukatom, koji je iz 1700. godine. Od moje prababe, a vaše čukunbabe. Da brak bude srećan i dugovečan”, glasila je rečenica koju je rekla sekrva tek venčanoj Ceci.

Mladenci su se potom zaputili u najveći hotel u Beogradu “Interkontinental” u kojem će šest godina kasnije biti ubijen Željko. Svabi je prisustovalo oko 800 zvanica. Nakon što su mladenci na početku dana poneli nošnju, Ceca venčanicu, Arkan gardijske uniforme, mlada je za slavlje odabrala dugačku belu haljinu, dok je mladoženja na sebi poneo smoking.

Među gostima nalazili su se brojne javne ličnosti od političara preko pevača do sportista. Ceo proctor bio je dekorisan cvećem koje je stiglo iz Holandije, dok je mladenačka torta bila teška više od 70 kilograma. Prva pesma na svadbi otpevala je Merima Njegovmir, numeru “Ruzmarin”. Nakon narodne muzike, usledila je zabavna, te su se gosti do ranih jutarnjih sati veselili.

JELENA BIN DRAI I SADID BIN DRAI

Bogatstvo Saida bin Draija procenjuje se na oko dve milijarde dolara, a njegovo i Jelenino venčanje je organizovano na jednom od njegovih poseda nadomak Dubaija i bilo je zatvoreno za javnost.

foto: Printscreen/Instagram

Koliko raskošna svadba je bila možemo samo da nagađamo, a ovom veselju je prisustvovalo 200 odabranih zvanica. U javnosti nikada nisu objavljeni tačni detalji svadbe, ali se procenjuje da je koštala skoro milion evra, jer je Jelenin svekar jedan od najbogatijih ljudi u Dubaiu.

NIKOLINA PIŠEK I VIDOJE RISTOVIĆ

Voditeljka Nikolina Pišek udala se za istoričara umetnosti Vidoja Ristovića 2013. godine u Monte Karlu, a njihovo luksuzno venčanje i dalje mnogi pamte. U hotelu “Metropol” organizovano je svadbno veselje koje je iznosilo preko 400.000 evra.

foto: Dragan Kadić

Nikolina je nosila venčanicu sa potpisom dizajnerke Monik Lilije, a uz to i dijamantske minđuše Vidojeve majke koje imaju posebnu vrednost. Među gostima iz celog sveta bila su i poznata imena, kao što su Milutin Getsbi, „prvi čovek“ u organizaciji „amFARa“, zatim biznismen Miša Beko, mladoženjin svedok na venčanju, bivši političar Milorad Vučelić i Vanja Nikolić, majka Sandre Meljničenko.

Nikolinina kuma bila je njena najbolja prijateljica, poslovna žena iz Zagreba Snježana Mehun-Galeković. Nakon večere i venčanja, mladenci su, zajedno sa svim gostima, nastavili žurku u klubu „Džimis“ u Monte Karlu do ranih jutarnjih sati.

NOVAK I JELENA ĐOKOVIĆ

Najslavniji srpski teniser Novak Đoković i Jelena Ristić udato Đoković priredili su svoje venčanje na crnogorskom Svetom Stefanu jula 2014. godine. Čitavo ostrvo bilo je samo njihovo, a veliki broj obezbeđenja je pomno vodilo računa kako o bezbednosti gostiju, tako o tome da se nešto ne fotografiše na slavlju. Svadbena ceremonija je trajala nekoliko dana.

Prvog dana, uveče organizovana je žurka dobrodošlice u restoranu Agora; ceremonija venčanja obavljena je sutradan na Kraljičinoj plaži; crkveno venčanje obavljeno je u manastiru Praskvica, nekoliko dana kasnije.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Najbolji teniser sveta potrudio se da za oko 200 zvanica obezbedi sve vrhunsko, od soba u kojima će provesti noćenje, do sadržaja u toku čitavog dana. Čak je iznajmio i limuzinu koja će svim gostima biti na raspolaganju, a tu uslugu je platio 15.000 evra. Svim gostima bilo je obezbeđeno prenoćište u najekskluzivnijim objektima, hotelu Maestral i rizortu Aman, kao i povratne avionske karte.

Za muzički program bili su zaduženi Milica Todorović, Lena Kovačević, Miroslav Ilić i Željko Samardžić, uz pratnju dva vrhunska benda. Na meniju je bilo raznih posnih i specijaliteta od ribe, ali i pršut i jagnjetina. Sve skupa, ovo je bila ubedljivo najskuplja svadba na Balkanu, za koju je, prema pisanjima medija, izdvojeno neverovatnih 2.500.000 evra.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

04:23 KOJE SU PROSEČNE CENE ZA ORGANIZACIJU JEDNE SVADBE? Bubanja: Samo restoran je 9.000 evra, a NEĆETE VEROVATI GDE ODE NAJVIŠE NOVCA