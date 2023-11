METJU PERI JE ZAHTEVAO DA SE OVA SCENA IZBACI IZ "PRIJATELJA" Ovo bi promenilo ceo tok serije! Fanovi mu to NIKAD NE BI OPROSTILI

Metju Peri nije želeo da se u seriji "Prijatelji" ni na koji način pokvari ljubavna priča Čendlera Binga i Monike Geler, koja je osvojila srca obožavatelja širom sveta. Jedan deo iz scenarija, koji se tiče njihovog ljubavnog odnosa, zamolio je scenariste da izbace jer je računao da mu obožavatelji to nikad ne bi oprostili.

Naime, Lisa Keš se pojavila u petoj sezoni "Prijatelja" kao stjuardesa koja sreće Rosa (Dejvid Švimer) i Rejčel (Dženifer Aniston) u epizodi "The One in Vegas: Part 1". No, u nedavnom intervjuu za TMZ otkrila je da je zapravo trebalo da ima sasvim drugu ulogu u toj epizodi. Trebalo je da bude hotelska radnica s kojom Čendler prevari Moniku.

Zahtevao promenu scenarija

Naime, u toj epizodi Čendler i Monika se posvađaju jer je ona bila na ručku sa svojim bivšim dečkom Ričardom (Tom Selek).

"Bila sam gostujuća zvezda i bila sam jako uzbuđena. Scena je bila kako su se Čendler i Monika svađali u Vegasu oko ručka s Ričardom. U početku u našem scenariju Čendler odlazi u hotelsku sobu, naručuje poslugu u sobu i ja mu to donosim. Na kraju razgovaramo, smejmo se i zbližimo se. Čendler na kraju vara Moniku s mojim likom", ispričala je Lisa.

"Uvežbavali smo to sve. Dan pre nego što smo snimali, rečeno mi je da je Peri otišao do scenarista i rekao da publika nikada ne bi oprostila Čendleru što je prevario Moniku. Verovatno je bio u pravu. To bi verovatno promenilo tok serije i njegov karakter", dodala je.

Lisa: S Perijem je bilo lako glumiti

Nakon Perijevog zahteva scenaristima Lisina prvobitna uloga je izbačena iz scenarija, odnosno prebačena je u ulogu stjuardese. Ipak, prisetila se kako joj je bilo dok je vežbala scenu s Metjuom.

"Osećala sam se prijatno. Bio je tako simpatičan i gostoljubiv. Učinio je sve da se osećam opušteno. Bilo mi je jako zabavno. Bilo je tako lako glumiti s njim", rekla je.

