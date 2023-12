"BOG MI JEDNOSTAVNO NIJE DAO TAJ DAR": Tanja Bošković želela da se zamonaši, ali je zbog OVOGA odustala (FOTO)

Glumica Tanja Bošković svojevremeno je razmišljala da život glumice zameni za ulogu monahinje.

Međutim, glumica nije imala dar koji je neophodan svakome ko se odluči na monaški život.

„Razmišljala sam o tome. Međutim, mora čovek da bude svestan svojih nemoći. Ja nemam moć poslušanja, to je veliki dar, a ja sam bila buntovnica u mladosti. Ali, postoji nešto u kreativnom biću krajnje neposlušno. Veliki je poziv od Boga, i to je blagoslov veliki za one koji su pozvani da idu u monaštvo. Ja nisam. Meni Bog to nije dao. Dao mi je darove razne, za prijateljstvo, za borbu, za umetnost, dao mi je snagu lava, ali za poslušanje nije“, rekla je Tanja pre nekoliko godina za „Gloriju“.

U braku sa rediteljem Dejanom Karaklajićem, dobila je ćerku Lanu i sina Đorđa, a onda otkrila da li je na njih prenela posvećenost religiji.

„Koliko je moguće. Dobri patrijarh Pavle je govorio: ‘Ne govorite deci o Bogu, nego govorite Bogu o deci’. Drugim rečima, molite se za decu svoju. A deca će sama, vođena primerom roditelja, polako se privoleti Bogu kad za to dođe vreme. Svoju decu sam krstila, naravno, i hvala Ivani Dimić koja je moja kuma. Ona ih je krstila, i to je velika radost. Ona se stara o Đorđevom i Laninom duhovnom zdravlju. Kumstvo je važan, ozbiljan posao“, zaključila je glumica.

Podsetimo, Tanjina ćerka krenula je majčinim stopama, te često možemo da je vidimo na malim ekranima. S druge strane, sin Đorđe je završio Fakultet političkih nauka, a godinama živi u Americi.

