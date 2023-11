BRED PIT VIĐEN PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE OPTUŽBI SINA DA SU GA SE SVA DECA PLAŠILA: Njegovo lice GOVORI SVE (FOTO)

Bred Pit fotografisan je na ulicama Los Anđelesa u utorak nakon što je u javnost procurila poruka Paksa koju je objavio 2020. godine i u kojoj je glumca nazvao najgorim ocem na svetu.

Sa druge strane Bred nije delovao previše zabrinut zbog svega što se događa, a izgledao je opušteno i raspoloženo dok je u braon kompletu od lana ulazio u svoj električni Porsche Taycan vredan 200 hiljada dolara.

Nakon što je isplivala objava na Instagramu u kojoj Paks Džoli Pit naziva oca pogrdnim imenima u navodi da se najmlađa deca "tresu od straha u njegovom prisustvu" mnogi su ostali zatečeni. Istina je da je Paks ovo učinio još kada je imao 16 godina sa svog privatnog profila, uz fotografiju Breda Pita. On je u nizu priča posvećenih ocu, naveo još da je život sa njim bio "konstantan pakao".

Sada kada je sadržaj Paksovih objava isplivao u javnost, osobe bliske slavnom glumcu navode da se on oseća "depresivno jer se sve provlači javno". Insajder je za "The Sun" izjavio: "Frustrirajuće je videti da se Bred predstavlja kao neka 'loša osoba', kada je to daleko od istine."

Izvor je još dodao da Bred ima veliko poštovanje prema svakom svom detetu, i da mnogo govori to što je odabrao da se bori "dostojanstvenim ćutanjem". Njegovi prijatelji su se takođe obrušili na njegovu bivšu Anđelinu Džoli, optužujući je da sprovodi "otuđenje od roditelja iz udžbenika".

Problemi sa Paksom, ali i sa drugom decom!

"Možeš sebi i svetu da govoriš šta želiš, ali istina će jednog dana izaći na videlo. Srećan ti Dan očeva, ti j…o, grozno ljudsko biće", još su neke reči iz Paksove ljutite poruke.

Anđelina Džoli usvojila je Paksa iz sirotišta u Vijetnamu 2007. godine. Imao je tri godine i njegova biološka majka, zavisnica od heroina, ostavila ga je kao novorođenče. Bred ga je službeno usvojio sledeće godine.

Još neki izvori tvrde da ga polovina njegove dece uopšte ne viđa. Bred i bivša supruga Anđelina Džoli(48) imaju šestoro dece — usvojili su Paksa, kao i Medoksa, koji sada ima 22 godine, i Zaharu (18), a imaju i svoju biološku decu Šajlo (17) i 15-godišnje blizance Noksa i Vivijen.

Setimo se da je Bred ušao u eksplozivnu svađu sa Anđelinom pred njihovom decom u privatnom avionu u septembru 2016. Samo nekoliko dana kasnije, Anđelina je podnela zahtev za razvod, navodeći nepomirljive razlike – i dobila starateljstvo nad decom. I dok je gorki razvod trajao, ćerke Zahara i Šajlo su izbacile prezime Pit iz svojih nekada duplih prezimena Džoli-Pit. Dok je glumica često viđena i slikana s decom, Bred nije primećen u javnosti sa njima.

