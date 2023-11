ANA JE UMRLA NA KONCERTU TEJLOR SVIFT OD SRČANOG ZASTOJA: Reanimacija trajala 40 minuta, otac tražio istragu, a onda - ŠOK OBRT

Na društvenim mrežama fanovi ističu da je na poslednjem koncertu Tejlor Svift u Brazilu u nedelju uveče (26.11) u Alijanz parku prisustvovala porodica Ane Klare Benevides.

A família de Ana Clara Benevides está presente no show de hoje da "The Eras Tour" em São Paulo.#SaoPauloTSTheErasTour pic.twitter.com/oKGA3aOdom — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 26, 2023

Ova 23-godišnjakinjia je preminula nakon što je doživela kardiorespiratorni zastoj na prvom nastupu američke umetnice u Brazilu, 17. novembra. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se Anini članovi porodice kako nose bele majice sa printom na licu mlade žene.

Njena porodica se i slikala sa Tejlor Svift, a pevačica je otpevala pesmu "Bigger Than the Whole Sky", što su mnogi protumačili kao svojevrsni omaž preminuloj devojci.

Neutešni otac ipak će tražiti da se pokrene istraga da bi se odredilo da li je zaista bilo zabranjeno unositi piće na nastup.

