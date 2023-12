PREPOZNAJETE LI GLUMICU SA SLIKE? Igrala je u popularnim serijama, a sada se bavi potpuno drugim poslom i PUBLIKA JE OBOŽAVA!

Šarmantna Kristina Radenković, koju domaća javnost dobro zna kao voditeljku kvizova "Slagalica" i "Stigni me ako znaš", danas proslavlja 43. rođendan.

foto: Marina Lopičić

Kristina Radenković je rođena u Novom Sadu gde je odrasla i živela sve do okončanja studija. Tokom detinjstva, na nagovor roditelja kratko je trenirala tenis, a bavila se i džez baletom do svoje 16. godine.

foto: Printscreen YouTube

Nakon toga je upisala gimnaziju, a zatim postala član francuske dramske sekcije, gde je krenula na radionicu glume kod Milana Pletela Plendže, a zatim je završila studije glume.

- Spremala sam se pola godine za prijemni i primljena sam u klasi Bore Draškovića. Na prijemnom su me prekinuli i mislila sam da im se uopšte nisam dopala. U užem izboru mislila sam da nemam šanse, a onda sam na listi videla svoje ime kao prvo od devojaka - rekla je Kristina ranije za Kurir.

foto: Screenshot RTS

Ostvarila je i nekoliko zapaženih uloga u popularnim domaćim serijama. Nakon završenih studija glume Kristina je odigrala nekoliko rola u pozorištu, a prvi značajniji angažman na televiziji imala je u seriji "Ono kao ljubav" (2009).

Kristina u seriji "Ono kao ljubav" foto: Printskrin

Kristina je u ovoj nezaboravnoj komediji igrala lik Saške, rame uz rame sa Sergejem Trifunovićem, Ljubomirom Bandovićem, Bojanom Stefanović, Sonjom Kolačarić...

Kristina u seriji "Ono kao ljubav" foto: Printscreen YouTube

Uz to, naredne godine se pojavila u ulozi profesorke Miljane u seriji "Priđi bliže", koja se bavi problemima mladih, a 2018. smo je zapazili i u seriji "Nemanjići: Rađanje kraljevine".

Kristina u seriji "Priđi bliže" foto: Printscreen Youtube

Ona je u seriji "Nemanjići" tumačila lik devojke sa potoka, a u razgovoru za Kurir otkrila je detalje sa snimanja.

- Dugo nisam snimala ništa za TV i s radošću sam prihvatila poziv da budem deo ekipe. Moj lik nema ni ime (smeh). Igram devojku s potoka, a možda me ljudi neće ni prepoznati. Uspešno su me transformisali u ženu iz srednjeg veka. Neće ni majka da me prepozna (smeh). Imam scene s Vojinom Ćetkovićem. Moj lik je razrešenje sezone. Ona donosi vesti Stefanu Prvovenčanom. Ne bih ništa više otkrivala i kvarila publici ugođaj - rekla je ranije Kristina za Kurir.

foto: Isntagram screenshot

Što se tiče pozorišta, koje je velika Kristinina ljubav, nju smo poslednjih godina gledali u predstavama "Sex Bomb", "Upravnikovanje", "Ogovaranje", "Via Balkan", "Mirandolina"...

Ipak, glumačku karijeru je stavila po strani kako bi se posvetila voditeljskom angažmanu u omiljenim domaćim kvizovima.

(Kurir.rs/K.K)

Bonus video:

00:56 Kristina Radenković promašila akcenat