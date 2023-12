GLUMICA IZ "MJEŠOVITOG BRAKA" SE ZBOG LJUBAVI PRESELILA, A ONDA RAZVELA: Njen bivši suprug je SPORTISTA, a evo šta kaže o njemu

Glumica Ana Franić godinama je živela van Srbije. Publika ju je zapamtila putem serije "Mješoviti brak", a nakon uloge u tada jednoj od najpopularnijih serija, povukla se iz javnosti i zbog ljubavi napustila Beograd.

Šarmantna glumica Ana Franić trenutno je u žiži javnosti zbog rastanka od supruga Marka Ižakovića, profesionalnog ronioca iz Splita.

Kada je zbog ljubavi otišla iz rodnog grada za Split, glumica nije mnogo razmišljala, želeći da život nastavi kraj partnera Marka Ižakovića.

- Ja ne bih bila ja da se u životu nisam vodila srcem. Divna odluka je bila da odem iz Beograda u Split. Iz te divne odluke sada imam dvoje dece. Provela sam divnih sedam godina sa čovekom koji zaslužuje moju ljubav i poštovanje, od sada pa zauvek. To je otac moje dece, moja porodica, za ceo život i to će tako biti. Smatram da je to jedino ispravno i normalno za ljude koji su proveli neko vreme zajedno, a imaju zajedničku decu - rekla je ranije za “Scenu” Ana Franić.

Ona se posle nekoliko godina vratila iz Splita sa dvoje dece, ali o bivšem suprugu ima samo reči hvale.

foto: Zorana Jevtić

- Mi smo, pre svega, roditelji našoj deci i uvek ćemo na neki način biti porodica. Da ne postoje razlike koje su uticale na nas kao par, sigurno bismo još bili zajedno. Govoriti bilo šta loše o samom braku značilo bi kriviti tu instituciju za nešto, što je po mom mišljenju sumanuto. Jednostavno, ljudi se nađu ili ne. Da li bih se ponovo udala? Mislim da bih, zato što verujem da niko ne treba da ispašta zbog nečeg što se ranije desilo. Ako s nekim nešto nije funkcionisalo, ne znači da neće s nekim drugim. Znate ono kad ljudi kažu: “Ne potpisujem taj papir zato što nije bitan”. Pa, ako ti nije bitan, što ga ne potpišeš (smeh). Meni forma nikad nije bila važna, ali baš zato što nisam formalista, mogla bih i da stavim taj potpis. Ne znam šta mi život nosi, ali sam prema njemu, generalno, uvek otvorena. Jedino u šta sam sigurna, jer sam se sama uverila u istinitost, jeste - nikad ne reci nikad i ništa nije nemoguće- rekla je ona za "Stori".

(Kurir.rs/Blic/Prenela: T.B.)

