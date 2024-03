DOBILI BLIZANCE PA RAZVODOM ŠOKIRALI SVET: Nakon raskida prodala prsten i ZARADILA MILIONE, a on dobio DESETORO DECE

Prošlo je devet godina otkako se razvela pevačica čija je pesma "All I Want for Christmas" već godinama vesnik zime i praznika. Reč je o Maraji Keri (54), koja u ljubavi nije imala toliko sreće kao u muzici. Sudbonosno "da" izgovarala je dva puta. Najpre 1993. Tomiju Motoli, šefu Sony Musica, koji je čuo njene demo snimke i otvorio joj put ka zvezdama.

Potpisala je ugovor s diskografskom kućom Columbia i izdala prvi album. Ipak, razveli su se 1998, a onda je na snimanju spota za pesmu "Bye, Bye" upoznala glumca Nika Kenona (43), s kojim se u aprilu 2008. venčala. Dve godine kasnije ostala je trudna, a kada su objavili da čekaju blizance, oduševili su javnost.

Na treću godišnjicu braka, 30. aprila 2011. na svet su stigli dečaci Monro i Morokan Skot. Činilo se kako Maraja i Nik imaju skladan brak i da sve funkcioniše onako kako treba, a onda su početkom decembra 2014. podneli zahtev za razvod. U braku su bili šest godina, a uprkos tome što im brak nije uspeo, ostali su u dobrim odnosima i zajedno odgajaju decu.

"Nema ljutnje i zle krvi. Na kraju, radi se samo o tome da stavimo decu na prvo mesto i obezbedimo da imaju najbolje detinjstvo koje mogu da imaju", rekao je 2017. Nik za časopis People. Maraju su nakon toga povezivali s raznim muškarcima, a da se radi o ozbiljnoj vezi znalo se kada je na ruci zablistao prsten. Dao joj ga je australijski milijarder Džejms peker 2016. godine.

Zajedno su bili nešto manje od godinu dana, ali nisu se venčali. Što ne znači da prsten nije zadržala... Na kraju ga je i prodala 2018, i to za oko 2 miliona evra. Nakon toga je počela da se zabavlja s Brajanom Tanakom (40), s kojim je u vezi sedam godina. Ipak, plesač se nije pojavio na njenom šouu "Merry Christmas One and All!", koji je bio u Kaliforniji u novembru ove godine, pa su počele špekulacije kako su raskinuli. Keri je s njim poslednji put objavila fotografiju u decembru 2022, a on na toj društvenoj mreži nije bio aktivan od juna.

I kod Nika se dosta toga promenilo. Pre svega, dobio je puno dece s različitim ženama. Tačnije, otac je dvanaestoro dece. Najstariji su mu blizanci koje je dobio s pevačicom, i sada imaju 12 godina. Najmlađe dete ima godinu dana, reč je o devojčici imena Hejlo Meri, koju je dobio s Alisom Skot, s kojom je u aprilu 2021. dobio sina Zena, a koji je umro pet meseci nakon rođenja.

S Britani Bel ima sinove Goldena i Rajs i ćerku Pauerful Kvin. Blizance Zajona i Zilion i ćerku Bjutiful Cepelin dobio je s Ebi De La Rosom, zatim sina kom su dali ime Ledžendari Lav ima s Bre Tajesi, a ćerku Oniks Ajs Kol s Lanišom Kol.

