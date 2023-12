"KRIVIO SAM SEBE..." Dušan o PREVARI i izdaji voljene osobe, evo zbog čega nikada NIJE ODUSTAO od ljubavi (VIDEO)

Dušan Blagojević, jedno od najpoznatijih i najomiljenijih lica sa društvenih mreža u emisiji "Nije sve tako crno" ogolio je dušu i u razgovoru sa Jovanom Matić Đokić prvi put govorio je o svom životu i životnim borbama.

Stekao je veliku popularnost svojim savetima o lepšem i jednostavnijem životu i obišao gotovo sve domaće medije govoreći o ljubavi, blagostanju i svetlijem sutra. Mnogima je ulepšao živote i pomogao, a sada je prvi put otkrio kako je izgledalo boriti se sa sopstvenim problemima i iskušenjima.

Pored jezive borbe sa kilogramima o kojoj je govorio u emisiji, Dušan je ispričao detalje emotivnog problema koji ga je zadesio nakon prevare voljene osobe. Blagojević je priznao i zašto nikada nije odustao od ljubavi.

- Od ljubavi se ne odustaje, jer je to više potreba nego emocija. Ljubav je naše gorivo koje nam daje snagu života. Kada zavoliš i budeš prevaren, to mnogo boli. Nema čoveka ili žene na svetu koji su prošli kroz isto a da im je bilo lako, pa nije ni meni. Dođu svakakve misli, tipa "Imaš toliko i toliko godina, a još jedan neuspeh", "Da li ćeš ikada ponovo naći nekoga", "Da li ćeš ikada ponovo zavoleti" Ukoliko ne odustanete od ljubavi, ona će doći. Vreme pokaže i zašto se to desilo. Svako krivi sebe i razmišlja: "E, zašto se to meni desilo"... Ako se neko oseti da mu je srušen san nakon prevare, neka zna da to nije tačno. Taj san može da dosanja sa nekim drugim, jer taj neko nije za njega, a da jeste, prevara se ne bi desila. To je mene guralo napred - govorio je Dušan i dodao:

- Život bez ljubavi je pust, siv i prazan. Radije bih bio trista povređen ali ću uvek ići ga ljubavi.

Dušan je danas u srećnom braku sa suprugom koja mu je podarila sina, a u emisiji "Nije sve tako crno" otkrio je i detalje njihovog upoznavanja.

- Znao sam mnogo više sebe u trenutku upoznavanja i to mi je pomoglo. Zato sam uvek bio zahvalan i za prevaru i za sve što mi se desilo jer je to bio dobar poligon za učenje. Svaki činilac svoje veze sasm ja i ako mi se isto desi znači da je u meni problem. Poenta je malo stati i razmisliti o svemu. Tu je bila ta prekretnica, malo sam stao i shvatio šta želim. Prvo treba da imaš film u glavi koji želiš, pa onda da nađeš glumce, a ne obrnuto da se po glumcima piše scenario. Mi smo upoznavanjem shvatili da se odlično uklapamo jedno drugom u scenario. I u sek*ualnom smislu prvo idu usne na usne, pa grudi na grudi, pa stomak na stomak... Današnje generacije su to obrnule jer prvo spavaju sa partnerom pa se onda upoznaju - govorio je Blagojević i otkrio kako je upoznao ženu svog života.

- Ja sam išao drugim putem. Mi smo prvo komunicirali šest meseci pre nego što smo izašli. Ono loše u meni me je vuklo da to prekinem i govorilo mi "Zar ćeš da čekaš devojku šest meseci". Kada smo pričali došli smo do toga da imamo iste vizije u životu i to je ono najvažnije. Do te mere smo slični da smo oboje intolerantni na gluten. I ona je bila prevarena, malo se povukla baš kao i ja kada se meni to desilo... - otkrio je Blagojević.

