ČUVENI GLUMAC OTKRIO OVU ISTINU O HARIJU: Čim je progovorio princ je prekinuo svaki kontakt sa njim, a evo i zašto

Foto: APPLE TV/TNI PRESS LTD. / IMP Features / Profimedia

Čuveni glumac Dominik Vest koji u seriji "Kruna" igra kralja Čarlsa III, godinama ne razgovara sa princem Harijem koji je prekinuo taj kontakt. Gostujući 24. decembra u “Sunday Morning” na Times radiju otkrio je razloge tog razdora. Svemu je presudila konfrencija nakon zajedničke ekspedicije na Južnom polu.

Glumac Dominik Vest rekao je da su on i princ Hari prestali da razgovaraju godinu dana nakon što su se vratili sa ekspedicije Walking With the Wounded, putovanja sa vojnim veteranima kroz Antarktik 2013. godine.

foto: Can Nguyen / Capital pictures / Profimedia

"Hari je u velikoj meri bio deo tima. Činilo se da se specijalizovao za izgradnju toaleta. Sigurno mu je trebalo najmanje 40 minuta da ih napravi, bili su jednostavno fantastični. Često bih sedio u toaletu misleći "ovo je kraljevsko olakšavanje u svakom pogledu!". Sagradio je ovu neverovatnu zupčastu strukturu sa blokovima kako bi ih zaštitio od vetra, a imala je čak i držač za rolne papira", ispričao je glumac i napomenuo: "Pitali su me šta smo uradili i kako smo proslavili i ja sam rekao previše".

Dominik Vest koji od pete sezone glumi Čarlsa u "Kruni" čiji je šesti deo nedavno emitovan, dodao je da nije mogao da pita Harija za savet o glumačkom izazovu u kojem je dočarao lik njegovog oca. Princ je jednom prilikom rekao da je gledao hit seriju, ranije sezone. Finale je izbegao zbog načina na koji je prikazana njegova majka Dajana.

Osim o toaletima Vest je na konferenciji otkrio i ove detalje: "Dvojica Australijanaca skinuli su se goli i trčali, ali većina nas, uključujući Harija, samo je otišla na dvodnevnu vožnju sa islandskim vozačima kamiona koji su sa sobom doneli smrtonosno domaće pivo.

Bilo je dosta popijenog likera. Svi smo pili šampanjac iz Dankanovih proteza za nogu".

Dankan Slejter je povređen u Avganistanu 2009. i imao je dvostruku amputaciju. Izjava da je Hari pio alkohol iz proteza za novu i zbijao šale izdvaja se kao najspornija.

Vest je doduše o Hariju na konferenciji izjavio da je princ kul momak koji mu je dosta pomogao oko skijanja, prenosi Daily mail.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

Bonus video:

00:44 BBC povukao podkast o princu Hariju i Megan Markl!