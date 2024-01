GDE JE SLAVNA PEVAČICA KOJA JE ZA SRBE REKLA DA SU ZAOSTALI I RUŽNI: Karijeru više i nema, a evo šta se sa njom dešava danas

Mejsi Grej nekada je bila poznata pevačica koju je obožavao ceo svet, a danas je živi dokaz da jedna greška može da vas košta karijere, iako ih je ona napravila nekoliko.

Mejsi je neverovatno gruba i nekulturna prema obožavateljima i saradnicima, što potvrđuje i situacija sa snimanja za naslovnicu "Vogue", kada je bila drska prema radnicima na setu, a čuveni fotograf Lord Snowdon je prokomentarisao da "u životu nije upoznao bezobrazniju i nekulturniju osobu koja glumi divu".

Pre izvesnog vremena se našla i na udaru kritika kada je komentarisala da "trans žene nisu prave žene", ne birajući reči, međutim, isto tako je svojevremeno izvređala i našu zemlju i narod.

Ona je svojevremeno održala koncert u Beogradu, a u intervju za "Metro", inače besplatan londonski list, istakla je da Beograd "rasistički grad zaostao u vremenu".

Kao da to nije bilo dovoljno loše, već je dodala i da su ulice srpske prestonice prepune "ružnih debelih ljudi".

- Prošle godine sam imala koncert u Srbiji. Nisam znala ni gde se nalazi, ali ljudi su me prepoznavali na ulici. Koncert je bio sjajan, ali grad u kojem smo bili nije bio tako dobar. Bio je rasistički i zaostao u vremenu. Ulice su bile pune debelih ružnih ljudi, ali ljudi koji su došli na koncert su bili divni - rekla je tada Mejsi Grej. Ironija je što je već tada njena karijera bila u debelom minusu, a navodno su jedino organizatori u Beogradu pristali na sve njene uslove i isplatili joj sve, za razliku od drugih zemalja, koji su joj spustili cenu za nastup.

To doduše ne treba da čudi ako se uzme u obzir da Mejsi, kako je i sama isticala jedino voli sebe, te tako čak i u svojoj garaži drži svoju golu bronzanu statuuu. Toj istoj Mejsi američka javnost zamerila je što je zaboravila reči himne. Takođe, tada su mnogi mislili da je bila u alkoholisanom stanju.

Pravila je haos i u svim emisijama u koje je bila pozvana, te su joj tako svi bili krivi što nije redovno trenirala za šou program "Dancing with the Stars", zbog čega je brzo izbačena.

Ona se nešto kasnije vadila da ima bipolarni poremećaj, međutim, umesto da krene na lečenje, na prvom mestu kako bi pomogla sebi, ona je nastavila po starom.

Tek kada je "cancel kultura" otišla toliko daleko da su uništili i najmanju šansu da igde ponovo nastupa, nakon što je brutalno udarila po transrodnim ženama, Mejsi se setila da kaže "Izvini".

Međutim, Mejsi koja sprema i novi album osetila je na svojoj koži (ali i budžetu), šta znači kada se izgubi podrška publike koja joj je do sada davala šakom i kapom, te kada je broj njenih pratilaca i fanova počeo drastično da opada. Tek tada je pevačica "promenila ploču" i izvinila se za svoje reči.

- Imam samo ljubav prema LGBT+ i trans zajednici - rekla je i dodala:

- Moja izjava nije dobro shvaćena i protumačena.

Ona je kako kaže naučila mnogo iz ovog iskustva, ali izgleda da pojedini nauče lekciju tek kada ih dobro opauče po džepu, a upravo je Mejsi jedna od tih. Ona poslednjih godina na sve načine pokušava da se vrati u fokus javnosti, te je nedavno učestvovala u popularnom takmičenju "The Masked Singer", međutim, njen nastup nije preterano oduševio publiku iako su je same sudije ishvalile. No, čini se da ljudi još uvek ne mogu da oproste skandale Grejovoj, a da li će se situacija promeniti u budućnosti, ostaje da vidimo.

